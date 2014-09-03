دوچرخه سوار همدانی در اینچئون/ حضور همدان در لیگ کوهستان

علي ثقفي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بهنام آرین در آخرین مرحله تمرینات تیم ملی دوچرخه سواری در ماده جاده پذیرفته شد و به عنوان ملی پوش ایران در بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت.

رئيس هيئت دوچرخه سواري استان همدان افزود: بنا بر آخرین اعلام رسمي از برنامه مسابقات، بهنام آرین به همراه حسین ناطقی، حمید بیک خورمیزی و علی خادمی تشکیل دهنده اعضای تیم ملی جاده ایران خواهند بود که در روز شش مهر از ساعت ساعت ۱۴ تا 15 و سي دقيقه به وقت محلی در بازیهای آسیایی پا به رکاب خواهند شد.

وي با بيان اينكه تیم هیئت دوچرخه سواری شهرستان ملایر در مسابقات لیگ دسته یک دوچرخه سواری باشگاه‌های کشور شرکت خواهد کرد، عنوان داشت: بنا بر در خواست هیئت دوچرخه سواری شهرستان ملایر از هیئت استان مبنی بر مذاکره با فدراسیون در خصوص پذیرش آن تیم در مسابقات لیگ دسته اول و مکاتبه رسمی هیئت، فدراسیون دوچرخه سواری با این درخواست موافقت کرد.

ثقفي اضافه كرد: تیم دوچرخه سواری هیئت شهرستان ملایر با ترکیب مهدی جوادی، محمدرضا دهنوی و سیدحبیب حسینی به عنوان ورزشکار و قاسم ونایی به عنوان سرپرست در این مسابقات حضور خواهند یافت.

رئيس هيئت دوچرخه سواري استان همدان با اشاره به مسابقات لیگ دسته یک دوچرخه سواری باشگاه‌های کشور نیمه دوم شهریور ماه برگزار خواهد شد، بيان داشت: همچنين تیم هیئت دوچرخه سواری همدان در مسابقات لیگ کوهستان حضور یافت.

وي در ادامه گفت: نماینده همدان در مسابقات لیگ کوهستان در رشته دانهیل که از تاریخ يازدهم شهریور به مدت دو روز در شهرستان گرگان برگزار می شود، شرکت كرده است.

ثقفي ابراز داشت: تیم همدان متشکل از شاهین مرتضایی و سلمان رنجبران و به سرپرستی بهزاد نادری در این مسابقات شرکت کرده است.

رئيس هيئت دوچرخه سواري استان همدان با اشاره به حضور بانوان همدانی در لیگ کوهستان، اذعان داشت: همچنين همدان میزبان اردوی آماده سازی اعضای تیم ملی دوچرخه سواری اعزامی به بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی است.

وي اظهار داشت: این اردوی تیم ملی در رشته استقامت کورسی از دوشنبه هفته آینده هفدهم شهریورماه در منطقه پیست اسکی تاریک دره شهر همدان آغاز می شود.

ثقفي افزود: این اردوی آماده سازی با حضور سه دوچرخه سوار به همراه مربی و سرپرست تیم ملی استقامت و به مدت دو هفته در همدان دایر خواهد بود.

رئيس هيئت دوچرخه سواري استان همدان افزود: رکابزنان ملی پوش پس از این اردو به بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی اعزام می شوند.

وی با اشاره به اينكه این اردوی دوچرخه سواران ملی پوش به دلیل آب و هوای کوهستانی همدان و منطبق با شرایط مسابقات در کره جنوبی به میزبانی شهر همدان برگزار می شود، بيان داشت: تمام امکانات لازم برای برگزاری مطلوب اردوی آماده سازی ملی پوشان استقامت فراهم شده است و اسکان این تیم نیز در مهمانسرای پیست اسکی تاریک دره خواهد بود.

ثقفی اضافه كرد: در این اردو مهدی سهرابی، آروین معظمی گودرزی و حسین عسگری به عنوان ورزشکار، قدرت اله داودی به عنوان سرپرست، مجید ناصری به عنوان مربی و حسین آریان‌فر به عنوان کمک مربی حضور خواهند داشت.