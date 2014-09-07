مهدی شمسایی نویسنده و کارگردان «شاخ نبات» درباره اجرای مجدد این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: اپرا - تئاتر «شاخ نبات» پیش از این در سال 89 در تالار وحدت به صحنه رفته بود که در آن مقطع زمانی با استقبال مخاطبان مواجه شد بنابراین تصمیم گرفتم مجددا آن را روی صحنه ببرم.

وی درباره تغییراتی که نمایش نسبت به اجرای پیشین داشته است، توضیح داد: اجرای نمایش از 4 مهرماه ساعت 18 در تالار وحدت آغاز می شود و در حال حاضر گروه اجرایی در طبقه هفتم تالار وحدت مشغول تمرین هستند. داستان «شاخ نبات» برگرفته از قصه معروف «موش و گربه» عبید زاکانی شاعر طنزپرداز قرن نهم هجری است که در بازخوانی مجددی که از این داستان داشتم کار به متن اصلی نزدیکتر و البته به‌روزتر هم شده است.

شمسایی متذکر شد: این نمایش در حوزه متن، نگارش تازه ای در زمینه ادبیات نمایشی محسوب می شود چون نمایشنامه از نثر مسجع آهنگین برخوردار است که استفاده از این نثر در آثار نمایشی کم سابقه بوده است. البته ما در ادبیات نمایشی ایران نثر موزون زیاد داشته ایم اما این نمایشنامه از نثر آهنگین قافیه دار و مسجع برخوردار است و من در تنظیم آن برای اجرا تلاش کردم کار را به زبان طنز امروزی هم نزدیک کنم.

کارگردان نمایش «شیخ صنعان» یادآور شد: مخاطب معمولا از شنیدن نثر آهنگین لذت می برد و به همین دللی من به سراغ تولید یک اپرا تئاتر ایرانی از منظومه «موش و گربه» رفتم. محمود میرزایی آهنگساز و تنظیم کننده این نمایش است که محمد انوش نیز در یان زمینه او را یاری می کند.

وی درباره انتخاب بازیگران و عوامل نمایش توضیح داد: برای اجرای این اثر نمایشی از هنرمندان حرفه ای استفاده کردم اما بازیگر چهره در کار حضور ندارد. به دلیل نثر سنگین و مسجع این نمایش ما نیاز به دورخوانی‌های طولانی مدت و چندین ماهه داشتیم اما معمولا بازیگران چهره به دلیل محدودیت زمان نمی توانند برای حضور در چنین نمایشی وقت بگذارند و بیش از یک‌ماه نمی توانند با یک گروه تمرین کنند. در چنین آثاری بازیگر باید با ذات اثر ارتباط برقرار کند که لازمه این ارتباط تمرین طولانی مدت و آشنایی با زیر و بم متن است.

روزبه اختری، میثم یوسفی رضا علوی، نسیم تاجی، ساناز سعیدی، شادی شعبانی و... بازیگران این اثر نمایشی هستند. بهزاد جاودان فر طراح حرکات موزون، منیره ملکی طراح صحنه و لباس و ایمان اخوان و مهناز غمخوار خوانندگان نمایش «شاخ نبات» هستند.