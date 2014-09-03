احداث مجموعه های اسکان اضطراری در همه مناطق پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران کشوری زلزله خیز است و مسئولان و مردم باید همواره آمادگی وقوع این حادثه را داشته باشند، یکی از مهمترین و بارزترین پیامدهای بلایای طبیعی به ویژه زلزله، ویرانی منازل مسکونی و بی خانمان شدن ساکنان آنهاست که این امر لزوم کمک به مردم آسیب دیده و نیاز آنان به اسکان اضطراری و تامین نیازهای اولیه از جمله سرپناه، آب شرب، خوراک و سلامت و بهداشت را ضروری می سازد.

شهرداری تهران در طی سال های اخیر اقدام به ایجاد مجموعه های اسکان اضطراری در نقاط مختلف شهری کرده است. در این میان دو مجموعه اسکان اضطراری چیتگر و خرگوش دره دو مجموعه جدیدی هستند که با هدف اسکان و ارائه خدمات به شهروندان آسیب دیده و بازیابی زندگی و فراهم نمودن احتیاجات اولیه در شرایط اضطراری در منطقه 22 به بهره برداری رسیده است.

منطقه 22 که در شمال غرب تهران واقع است به دلیل نوساز بودن و تراکم جمعیتی پایین و همچنین وجود بزرگراه ها و بوستان های جنگلی این توان و ظرفیت را دارد که در زمان وقوع بلایای طبیعی و بعد از طی بحران پذیرای تعداد زیادی از پناهجویان و بازماندگان آسیب دیده جهت اسکان اضطراری باشد. بنابراین با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، سایت های اسکان اضطراری در بوستان های چیتگر و خرگوش دره احداث شده و در حال بهره برداری است.

مجتمع اسکان اضطراری چیتگر دارای هزار و 671 سکوی بتنی اسکان به همراه پایه چراغ جهت روشنایی و تامین برق اضطراری ، 14 هزار متر شبکه توزیع و انتقال آب به همراه 8 دستگاه ژنراتور تامین برق ، منبع ذخیره آب با ظرفیت یک میلیون لیتر،70 سکوی آبخوری ،5 مجموعه سرویس بهداشتی ثابت و 15 سرویس بهداشتی سیار ، سکوهای حمام ، نانوایی و پرواز بالگرد است.

از دیگر ویژگی های این مجموعه داشتن مرکز بهداشتی -درمانی است که در حال بهره برداری است.این درمانگاه در شرایط عادی نیز به صورت روزانه پذیرای شهروندان است.

سایت اسکان اضطراری در بوستان جنگلی خرگوش دره نیز در قالب دو فاز غربی و شرقی احداث شده و دارای 150 سکوی اسکان با پایه چراغ، 11 سکوی آبخوری ، اتاق دیزل ژنراتور و منبع ذخیره آب است.

در این خصوص آرمانفر، معاون آمادگی عملیات و پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران می گوید: تمامی امکانات این مجتمع ها مستقل از شهر تهران است و اگر آب و برق و ... در شهر تهران قطع شود این مجموعه دارای این امکانات است.

وی با بیان اینکه برای هر منطقه شهر تهران یک مجموعه اسکان اضطراری متناسب با جمعیت منطقه پیش بینی شده است، افزود: برای مناطقی که با کمبود فضا مواجه هستند و امکان ایجاد این مجموعه ها نباشد، در مناطق همجوار که فضای لازم را داشته باشند مجموعه اسکان ایجاد خواهد شد.

آرمانفر اضافه کرد: سعی داریم با برپایی مانورها علاوه بر اطلاع از نقاط قوت و ضعف خود ، آموزش های لازم را به مردم نیز بدهیم تا در هنگام بحران بتوان به خوبی از پس حادثه برآییم.