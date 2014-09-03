ساخت مساجد در کرمانشاه افزایش یابد/ تاثیر مسجد بر نظام تربیتی، اقتصادی و اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح 65 پروژه محرومیت زدایی استان کرمانشاه اظهارداشت: سرنوشت اغلب ارکان اسلام در مسجد شکل گرفته است و حتی عمده تصمیم‌گیری‌ها قبل از انقلاب در مسجد انجام می‌شد و در مسجد بود که پیروزی انقلاب رقم خورد.

وی با اشاره به نقش مساجد در نظام تربیتی ، اقتصادی و اجتماعی گفت: باید هرقدر توان داریم در استان پروژه مسجدسازی تعریف کنیم.

وی گفت: فکر می‌کنم بعد از انقلاب ما از نقش مساجد غافل بودیم و باید روز به روز به توسعه مساجد کمک کنیم.

استاندار کرمانشاه عمران مساجد را وظیفه قرآنی دانست و افزود: باید سعی کنیم مساجدی زیبا داشته باشیم.

وی تصریح کرد: باید سادگی در مساجد حفظ شود اما به گونه‌ای نیز نباشد که افراد برای خروج از آن عجله کنند.

رضایی گفت: در مساجد باید کارهای ارزشمند و جوان پسند صورت گیرد تا اسلام و ارزش‌های اسلامی حفظ شود.

وی اهمیت دادن به مساجد را یکی از ضروریات دانست و گفت: آنچه که خمیر مایه مردم است همین اعتقادات اسلام است و ما باید بستر آن را فراهم کنیم.

وی گفت: برنامه‌هایی در زمینه عمران روستایی در دست اقدام است که بسیج سازندگی می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد و ما نیز بر استفاده از ظرفیت این نهاد تاکید داریم.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر حرکت جهشی استان برای توسعه گفت: حرکت جهشی استان کرمانشاه جز با مشارکت مردم و نهادهایی چون بسیج سازندگی امکان پذیر نیست.