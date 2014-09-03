1040 واحد مسکن مهر مرودشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل راه و شهر سازی فارس پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه بیان کرد : پروژه مسکن مهر مرودشت به یقین زیباترین پروژه مسکن مهر در استان فارس و به جرات در کل ایران است.

هوشنگ عشایری بیان کرد: اگر امور زیربنایی پروژه ها به پایان برسد ما این پروژه را تا پایان سال تحویل مردم خواهیم داد.

وی همچنین بیان کرد : زمین 11 هکتاری این پروژه ها خریداری شد و زمین ورزشی و فضای سبز در حاشیه پروژه احداث شد و فضای مفید هر آپارتمان 86 متر مربع است.

فرماندار مرودشت نیز بیان کرد: خدای متعال را به خاطر ادای دین مان در حوزه مسکن شکر گزاری می کنم . این خدمت نظام به مردم است و حق مردم بالاتر از همه این خدمات است.

سید ید الله حسینی در ادامه بیان کرد: امیدواریم با توجه به منویات مقام معظم رهبری که تاکید بر تکمیل این پروژه ها دارند و با جهت گیری های رییس جمهور و دولت بتوانیم تا پایان سال پروژه مسکن مهر 1280 واحدی مرودشت را نیز به مردم شریف این شهرستان اهدا کنیم.

مهندس برومندی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: تلاش خواهد شد تا فاز دوم پروژه مسکن مهر مرودشت هر چه سریع تر به بهره برداری برسد.

وی نیز ضمن تشکر از وزیر راه و شهر سازی بیان کرد: در حوزه انتخابی ما کارهای خوبی در زمینه مسکن مهر ، راه ها در حال اجراست و در شرایط بسیار بد بودجه ای کشور ما امروز شاهد چهار باند شدن محور مرودشت درودزن هستیم که یکی از راه های پر خطر محسوب می شود که از سال گذشته تا کنون بیش از 50 کشته داشته است و من تقاضا می کنم تا روند این پروژه تسریع شود.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی منتظر شروع عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن مرودشت هستیم و معماری آن به مسابقه گذاشته شده که با توجه به ظرفیت مرودشت و جایگاه گردشگری مرودشت و تخت جمشید این ایستگاه راه آهن ساخته شود.

وی بیان کرد: راه آهن شیراز اصفهان در همه شهرها ایستگاه دارد به جز شهر دوم استان فارس که یک شهرستان گردشگری است. همچنین یک مناقصه برای روکش آسفالت112 کیلومتر از راه های روستایی مرودشت با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان برگزار شده است یک نهضت آسفالت برای شهرستان مرودشت محسوب می شود.

در ادامه مراسم قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر بیان کرد: در مدت یک ساله دولت تدبیر و امید 260 هزار واحد مسکن به اتمام رسیده است.

اصغری مهرآبادی گفت: 170 هزار واحد آن را افتتاح کرده ایم وهفت هزار واحد نیز در هفته های آینده به مرحله افتتاح می رسد.

وی گفت: امیدواریم تا پایان سال 94 با موقع رسیدن تسهیلات تمام پروژه های مسکن مهر کشور را تکمیل کنیم.

شهرستان مرودشت در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد.