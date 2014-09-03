6 هزار نفر از خدمات اسکان فرهنگیان در زنجان استفاده کردند

فضایل خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: در راستای اسکان فرهنگیان در تابستان 80 آموزشگاه و 820 اتاق در استان زنجان پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: از آغاز تابستان تاکنون 30 هزار و 360 نفر در محل های در نظر گرفته شده اسکان فرهنگیان اقامت کرده اند که تعداد اقامت کنندگان در مراکز اسکان فرهنگیان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.



رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان به خدمات ارائه شده به فرهنگیان اشاره کردو گفت: در این راستا خدمات در دو درجه ویژه و الف می باشد که در درجه الف تختخواب وجود ندارد ولی در درجه ویژه تختخواب وجود دارد.



خاتمی گفت: مدارس گروه الف دارای اتاق‌های مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل خنک‌کننده، یخچال و تلویزیون می باشد و حمام و آشپزخانه در دو درجه به‌صورت مشترک می باشد.



وی تاکید کرد: در تابستان امسال ثبت نام اینترنتی انجام نگرفت.



رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان، به هزینه اسکان فرهنگیان اشاره کرد و گفت: برای اتاق های درجه الف 18 هزار تومان و برای مدارس و اتاق های درجه ویژه 22 هزار تومان دریافت خواهیم کرد.



خاتمی گفت: این 80 مدرسه تنها برای اسکان فرهنگیان و افراد تحت تکفل خواهد بود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون با توجه به ارائه خدمات با کیفیت تر مسافران از محل های اسکان فرهنگیان رضایت دارند.