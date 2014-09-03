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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

نجفی:

هفته نکوداشت تبریز زمینه های سرمایه گذاری و فرصت های اقتصادی را فراهم می کند

هفته نکوداشت تبریز زمینه های سرمایه گذاری و فرصت های اقتصادی را فراهم می کند

تبریز- خبرگزاری مهر: شهردار کلانشهر تبریز گفت: هفته نکوداشت تبریز زمینه های سرمایه گذاری و فرصت های اقتصادی را فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: نکوداشت تبریز نگرش متفاوتی به ظرفیت شناسی حوزه های فرهنگی کلانشهر تبریز است.

وی در ادامه با بیان اینکه هفته نکوداشت تبریز پیوند فرهنگ و اقتصاد خواهد بود، افزود: این رویکرد، همان راهبردی است که مقام معظم رهبری در  نامگذاری سال جاری مورد تاکید قرار دادند.

شهردار کلانشهر تبریز خاطرنشان کرد: نکوداشت تبریز یک برنامه تشریفاتی نیست بلکه فرصتی برای معرفی ظرفیت ها و قابلیت های فرهنگی و اجتماعی کلانشهر تبریز است و این مهم بدون حضور تاثیرگذار شهروندان قطعاً محقق نخواهد شد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به نقش شهروندان تبریزی در برگزاری هفته نکوداشت تبریز گفت: شهروندان تبریزی خود را به طور جدی در اجرای ایده ال نکوداشت تبریز سهیم بدانند.

نجفی در پایان اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز هم پیش از این همکاری و حمایت خود را از اجرای این برنامه فرهنگی اعلام کرده اند و امیدواریم در مرحله اجرا نیز بتوانیم عملکرد ماندگاری را در قالب هفته نکوداشت تبریز بر جای بگذاریم.

کد مطلب 2363442

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