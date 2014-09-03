اجلاس سراسري نماز يك اذان ملي و جهاني است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام مجتبي كلباسي صبح امروز در جلسه ستاد برگزاري اجلاس سراسري نماز در استان خوزستان عنوان كرد: بي شك نماز به عنوان يك پايه براي همه فعاليت هاي فرهنگي در كشور محسوب مي شود.



وي افزود: اجلاس نماز يك اذان ملي و جهاني براي نماز است. مقوله نماز از جايگاه قابل قبولي در كشورهاي مسلمان جهان برخوردار است اما بحث تحليل و بررسي اين بخش به صورت منحصر به فرد در كشور ما انجام صورت مي گيرد.



حجت الاسلام كلباسي با بيان اينكه اميدوار هستيم تا بيست و سومين اجلاس نماز با ميزباني مردم و مسئولان خوزستاني كه از ديرباز به مهمان نوازي شهره اند به خوبي برگزار شود، اظهار كرد: ترغيب فرهيختگان و اساتيد علمي كشور يكي از آثار اين جشنواره ملي محسوب مي شود.



قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور تصريح كرد: حضور جوانان و نوجوان خوزستاني در مساجد يكي از خصوصيات بارز اين استان محسوب مي شود به همين دليل بايد در اجلاس نماز به ترويج اين خصوصيات در ساير استان ها توجه وي‍ژه اي شود.



وي با تاكيد به پرهيز از تشريفات و تجمل گرايي در اين اجلاس عنوان كرد: ماهيت اجلاس نماز با تشريفات و تجمل گرايي هم خواني ندارد.