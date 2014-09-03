پذیرش 80 هزار نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری ظهر چهارشنبه در جلسه تسهیلات سفر های تابستانی استان گفت: در این میان شهر تبریز با پذیرش 65 هزار و جلفا با هشت هزار در رده های اول و دوم پذیرش قرار گرفته اند، همچنین بستان آباد و سراب نیز در رده های بعدی هستند.

وی ادامه داد: 450 نفر از پرسنل آموزش و پرورش پس از آموزش های فراوان درگیر خدمت رسانی به گردشگران عزیز بوده و همچنین میزان پذیرش در سال جاری رشد 25 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

ناصری افزود: هرچند موج بزرگی از سفرهای تابستانی در نیمه دوم شهریور ماه به وجود می آید که به نظر می رسد بتوانیم تعداد پذیرش را در ستادهای اسکان به 100 هزار برسانیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان با اشاره به درگیر بودن 165 مدرسه با این امر گفت: در صورتی که مدارس از گردشگران استقبال نمی کردند به طور یقین ستاد گردشگری استان با مشکل کمبود جا مواجه می شد و اما در این میان اماکن آموزشی باید برای رفاه بیشتر مسافران تجهیز شوند.

وی ادامه داد: باید در این خصوص اعتبار ویژه ای اختصاص یابد تا بتوانیم فشار کمبود جا برای پذیرش مسافران را کاهش دهیم و مدارسمان را بیشتر تجهیز کنیم.

