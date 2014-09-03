فرماندار جدید بیرجند معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بیرجند ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار بیرجند اظهار کرد: همه حساسیت ما روی نیروهای بومی نیست اما اگر استاندار نیروی غیربومی میآورند باید نیروی متخصصی انتخاب شود.
حجتالاسلام علی رضاییبیرجندی گفت: ما در دایره کشور اسلامی خدمت میکنیم و وظیفه همه ما خدمت خالصانه به مردم است.
وی با اشاره به آیات و روایات گفت: آیات و روایات برای عمل است و باید در تمامی دوران خدمت با بهرهگیری از آیات به آنها عمل نیز کینم.
حجتالاسلام رضاییبیرجندی افزود: رشد و پیشرفت کشور در ابعاد گوناگون بر هیچ کس پوشیده نیست و باید همه مسئولین با خدمت به مردم و وحدت مزه همدلی و فداکاری را بچشند.
7.3 میلیارد تومان تخصیص اعتبار در شهرستان بیرجند داشتهایم
فرماندار سابق بیرجند نیز گفت: 33 و 9 ماه توفیق خدمت در نظام جمهوری اسلامی را داشتهام که از 20 ماه از این خدمت در فرمانداری بیرجند بوده است.
علیاکبر تناکی بیان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم یکی از ارکان اصلی نظام هستند لذا در طول خدمتم تلاش کردم تا رضایت مردم را بدست آورم.
وی رضایت مرم را سرلوحه کارش دانست و افزود: در مدت خدمت در فرمانداری بیرجند به همه روستاهای شهرستان سرکشی داشتهام.
تناکی با اشاره به اعتبارات شهرستان بیرجند اظهار کرد: در سال 91 اعتبارات تملک دارایی این شهرستان 27 میلیارد تومان بوده که 21 درصد تخصیص یافته و در سال گذشته 23 میلیارد تومان بود که هفت درصد تخصیص یافت.
وی بیان کرد: در مجموع در این دو سال 7.3 میلیارد تومان تخصیص اعتبار در شهرستان بیرجنده داشتهایم.
تناکی به استفاده از توان مردم در اجرای پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: واگذار کردن کارهای عمرانی به خود مردم از اقداماتی بوده که در مدت تصدی این سمت در فرمانداری انجام دادهام و با استفاده از توان مردم بیشترین پروژههای عمرانی در شهرستان به انجام رسیده است.
وی گفت: در ارزیابی فرمانداریهای استان در سال گذشته فرمانداری بیرجند رتبه اول را کسب کرد.
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