به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به بازگشایی دانشگاه ها در اول مهر ماه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چه زمانی به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود؟، گفت: شخصی که به عنوان سرپرست در وزارت علوم شاغل هستند، سابقه وزارت علومی دارند بنابراین مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: تا زمان مهلت قانونی تعیین شده، فرد مورد نظر معرفی خواهد شد.

نوبخت همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آقای هاشمی رفسنجانی پیشنهاد پذیرش پروتکل الحاقی برای ایجاد اعتماد میان طرفین را داده است، موضع دولت در این خصوص چیست؟، بیان کرد: اگر لازم باشد مراحل قانونی‌اش را طی خواهیم کرد.