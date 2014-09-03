محمدرضا فتوت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست مشترک استاندار کرمان و جمعی از مسئولان با سرمایه گذاران چنینی اظهار داشت: در این نشست آمادگی سرمایه گذاری در دو بخش برق و انرژی و ریلی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تفاهم نامه کلی در این خصوص به امضا شد و براساس آن برای پروژه های تعریف شده موجود در استان کرمان سرمایه گذاری صورت می گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان با اشاره به مشکلات احداث خطوط ریلی در جنوب استان کرمان گفت: اهمکاری ها بیشتر در زمینه ایجاد نیروگاه خطوط برق و احداث خطوط ریلی است و امیدواریم با حضور سرمایه گذاران چینی مشکلات مناطق جنوبی استان مرتفع شود.

فتوت به استفاده از فاینانس اشاره و تصریح کرد: یکی از شرکت های حاضر در این نشست پیش از این در رابطه با فاینانس ایران و چین فعالیت هایی در ایران داشته است.

این مسئول اذعان داشت: کلیت تفاهم نامه گفته شده برای استان کرمان است اما اولویت کار برای شهرستان های بافت، ارزوئیه و شهرستان های جنوبی استان تعریف شده است.