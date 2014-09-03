هیچ کشوری بی نیاز از همکاری های قضایی بین المللی نیست/ خاورمیانه از جرائم سازمان یافته رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ساعدی پیش از ظهر امروز در کارگاههای قضایی بین المللی که در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه باهدف آشنایی با همکاریهای قضایی بین المللی به ویژه در زمینه همکاریهای استرداد مجرمین و معاضدت قضایی برگزار می شود.

سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضایه گفت: ۵ نشست مشابه در دیگر استان ها تشکیل شده است که این نشست ششمین نشست به میزبانی کرمانشاه و حضور استان های ایلام، همدان و لرستان است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز همانند همه کشورهای منطقه از معضل جرائم سازمان یافته ملی و فراملی به ویژه قاچاق مواد مخدر رنج می برد.

ساعدی با تاکید بر اینکه یکی از ابزارهای مهم مقابله با جرائم سازمان یافته همکاری های قضایی بین المللی است، یادآور شد: نظام قضایی هر کشوری ناگزیر به بهره گیری از این نوع همکاری قضایی است.

وی افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی در راستای همکاریهای قضایی بین المللی در نقاط مختلف کشور به ویژه در استان های مرزی است.

وی هدف از برگزاری چنین همایش هایی را ارتقا آگاهی مقامات قضایی و ضابطین اجرایی استان و استانهای همجوا و مقررات در امور مرتبط با معاضدت قضایی و استرداد مجرمین است.

همچنین مرور قوانین ملی، توافقات دو جانبه و چند جانبه در رابطه با همکاریهای قضایی بین المللی و بررسی و تشریح انواع معاضدت قضایی و… با توجه به ظرفیت های موجود در پیگرد مجرمین و استرداد عواید ناشی جرم از جمله اهداف مورد نظر این کارگاه است.

ساعدی در پایان با اشاره به انتظارات این نشست خاطرنشان کرد: آشنایی با آخرین وضعیت موافقتنامه های دو جانبه همکاری قضایی بین المللی، موافقت نامه های چند جانبه ، قوانین داخلی مرتبط، نحوه صحیح درخواست همکاری قضایی از جمله آنهااست.