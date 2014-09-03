هیچ حقی از دانشجویان موسسه آموزش عالی جابر بن حیان رشت پایمال نخواهد شد / دستگاه قضا با جدیت پیگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن فوادیان ظهر چهارشنبه در نشستی خبری که در دفتر حوزه ریاست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جابر بن حیان رشت برگزار شد، این مرکز آموزش عالی را از موسسات قدیمی رشت دانست و افزود: این موسسه با داشتن دو هزار دانشجو در توسعه علمی استان و کشور نقش آفرین است.

وی اظهار داشت: از زمان ابلاغ حکم از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات در 26 مرداد ماه امسال به عنوان رئیس جدید آموزش عالی غیر انتفاعی جابر بن حیان رشت انجام تمامی امور بدون هماهنگی اینجانب غیر قانونی است.

رئیس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جابر بن حیان رشت با بیان اینکه تمامی اقدام ها باید با تایید هیئت موسس و هیئت امنا صورت گیرد، ادامه داد: در حال حاضر هفت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به عضویت هیئت موسس بوده اند علاوه بر این حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات به همراه نماینده استانداری در این هیئت الزامی است.

وی با اشاره به اینکه توافق انجام شده میان درويش زاده، رئیس سابق موسسه و سعید نجفی به تایید هیئت موسس و هیئت امنا نرسیده و وجاهت قانونی ندارد، گفت: هم اکنون در راستای انتخاب واحد سال تحصیلی جدید با مسدود کردن سامانه اینترنتی ثبت نام از سوی این افراد ثبت نام های ترم پاییزه امسال به صورت دستی انجام شده است.

فوادیان با تاکید بر اینکه به گفته دانشجویان باید شهریه ها به حساب شخصی سعید نجفی واریز شود، افزود: حتی از تعدادی از این دانشجویان درخواست شده تا شهریه خود را از طریق کارت بانکی به حساب این شخص انتقال دهند در حالی که موسسه دارای شماره حساب حقوقی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه گیلان و دفتر نظارت این دانشگاه پیگیر تخلف صورت گرفته هستند که جای تقدیر دارد، ادامه داد: این مسئله به اطلاع سازمان بازرسی گیلان نیز رسیده تا پیگیری های مورد نیاز در سریع ترین زمان ممکن انجام شود و هزینه های پرداخت شده دانشجویان به حساب شخصی نجفی به حساب دانشجویان و یا دانشگاه بازگردانده شود.

رئیس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جابر بن حیان رشت اظهار داشت: از سعید نجفی درخواست می شود تا خود، مال اخذ شده به طور غیرقانونی را به حساب دانشگاه یا دانشجویان برگرداند تا امور به محاکم قضایی ارجاع داده نشود.

وی با بیان اینکه کارکنان و مدیران این موسسه از دادن هرگونه اطلاعات مورد نیاز به اینجانب امتناع می کنند، یادآور شد: امید است تا با همکاری صمیمانه مسئولان برای رسیدگی به تخلفات ایجاد شده در موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جابر بن حیان رشت اقدام های موثری انجام شود.

رئیس کل دادگستری گیلان هم در این مورد به خبرنگار مهر گفت: برای بازگرداندن هزینه پرداخت شده از سوی دانشجویان به حساب شخصی سعید نجفی و رفع مسائل مالی دستگاه قضا به جد پیگیر مسئله بوده و با اتخاذ تدابیر ویژه در سریع ترین زمان ممکن از تضییع حق دانشجویان جلوگیری می شود.

احمد سیاوش پور با بیان اینکه در چند روز آینده راهکاری کوتاه مدت برای برون رفت از این مسائل ارائه خواهد شد، اظهار داشت: دستگاه قضا تمام تلاش خود را به کار بسته تا مسائل یادشده قبل از اغاز سال تحصیلی جدید رفع شود تا دانشجویان به موقع و با فکری آسوده در کلاس های درسی حضور یابند.