به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی صبح چهارشنبه در دیدار استاندار قم، طی سخنانی جایگاه ویژه استان قم به عنوان مرکز علم، فقاهت و حدیث را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به سوابق درخشان تاریخی قم از جمله وجود بارگاه کریمه اهل بیت(س)، حوزه‌های علمیه و بزرگان دینی این استان گفت: توقعات مراجع عظام و مردم از مسئولان قم خاص و بسیار زیاد است.

استاد برجسته حوزه با تأکید بر ضرورت رعایت مسائل دینی و اخلاقی توسط مدیران تصریح کرد: مسئولانی که در قم منصوب می‌شوند باید جایگاه این شهر را شناخته و بر اساس شئون این شهر رفتار نمایند.

آیت الله صافی گلپایگانی همچنین سرمایه گذاری در جنبه‌های مادی و معنوی مردم را مورد تاکید قرار داد و افزود: فقرا و نیازمندان نباید از چشم مسئولان دور بمانند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ شئونات اسلامی در قم اضافه کرد: مسئولان باید با کار فرهنگی زمینه ارتقاء دینی خصوصا در مسئله مهم حجاب را فراهم نمایند.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه کار باید برای رضای خداوند و امام عصر(عج) و خوشحالی مردم باشد، برای مسئولین استان آرزوی توفیق در خدمت رسانی کرد.

مسئله امنیت اولویت اول مسئولان قم است

استاندار قم نیز در این دیدار به بیان گزارشی از فعالیت‌های خود طی ماه‌های اخیر پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی منش با بیان اینکه مسئله امنیت اولویت اول مسئولان است گقت: به یاری خداوند، دعای مراجع عظام و کمک مردم شریف استان امروز امنیت در استان قم از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت افتتاح بیش از 450 طرح در این هفته را از خدمات دولت طی یک سال اخیر عنوان و خاطرنشان کرد: مسئولان استان بسیاری از مشکلات از جمله انتقال آب از سرشاخه‌ها، ترافیک هسته مرکزی شهر و مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را تا حد مطلوبی مرتفع کرده‌اند.

استاندار قم با بیان اینکه رهنمودهای مراجع عظام برای مسئولان استان بسیار مهم است، افزود: در رفع دغدغه‌های این بزرگواران همه تلاش خود را خواهیم نمود.

