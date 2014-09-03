به گزارش خبرنگار مهر، وجه‌الله خدمتگزار ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار بیرجند اظهار کرد: دوران خدمتی ما امانتی است که باید از آن به نحو مطلوبی استفاده کنیم.

وی بر استفاده از ظرفیت مردمی در اجرای امور تاکید کرد و افزود: مسئولین سربازان نظام، مردم و انقلاب هستند که باید با بهترین روش، منش و کرامت به مردم خدمت کنند.

خدمتگزار با اشاره به تغییر مدیران دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: برای اجرای بهتر برنامه‌ها در دولت تدبیر و امید و هماهنگی بیشتر با دولت تغییرات مدیریتی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در انتخاب مسئولین تلاش شده از نیروهای متخصص استفاده کرده و از حاشیه بپرهیزیم.

خدمتگزار بیان کرد: به هیچ کس اجاره نمی‌دهیم در مسیر خدمت به مردم خدشه ایجاد کنند و در این راستا مدیران نیز برای خدمت به مردم باید از تمام توان خود استفاده کنند.

وی فرماندار شهرستان را بالاترین مقام در شهرستان دانست و افزود: فرماندار مسئولیت امنیت شهرستان را بر عهده دارد لذا باید در تصمیم‌گیری‌ها با اراده قوی اقدام کند.

خدمتگزار با بیان اینکه گزینه‌های متعددی برای فرماندار بیرجند مطرح و ارزیابی شدند، افزود: برای انتخاب فرماندار باید فردی انتخاب شود که از نیروهای وزارت کشور بوده و وزارت کشور را خوب بشناسد.

وی بر پیگیری پروژه‌های عمرانی شهرستان توسط فرمانداران تاکید کرد و گفت: فرمانداران باید در راستای پیشبرد پروژه‌ها از ظرفیت استانداری و نمایندگان مجلس استفاده کنند.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: فرماندار بیرجند از سالم‌ترین مدیران استانی بوده و دوران مبارزاتی ایشان در دوران قبل و بعد از انقلاب بر هیچ کس پوشیده نیست.

حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی بر وحدت و تعامل بیشتر مسئولین تاکید کرد و افزود: همانطور که با مجموعه استانداری تعامل داشته‌ایم با فرمانداری نیز تعامل خواهیم داشت.

وی به سفرهای معاونین رئیس جمهور در هفته گذشته به استان اشاره کرد و گفت: این سفرها منشا خیر و برکات فراوانی برای استان بوده که باید مصوبات آن پیگیری شود.

گفتنی است؛ در این مراسم رضا منصوری به عنوان فرماندار بیرجند معرفی و از خدمات علی‌اکبر تناکی تقدیر شد.