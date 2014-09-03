زیرنظامهای آموزشی بازتعریف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میلی منفرد در دومین روز از نشست رؤسای دانشگاهها در مشهد مقدس، گسترش اختیارات دانشگاهها در حوزه آموزشی، حرکت از توسعه کمی به توسعه کیفی با ابزار تقویت نظام ارزیابی و هم راستا کردن آموزش عالی با نیازهای حال و آینده اقتصاد ملی را اساسی ترین راهبردهای حوزه معاونت آموزشی عنوان کرد.

میلی منفرد با تأکید بر این نکته که در حال حاصر 2600 مؤسسه آموزش عالی دولتی، غیر دولتی و مهارتی در کشور فعال هستند، افزود: ساماندهی، متناسب سازی و باز تعریف زیر نظام های دانشگاهی و شیوه های آموزشی با تأکید بر آینده پژوهی از مهمترین برنامه های آتی حوزه آموزش عالی است.

معاون آموزشی وزارت علوم تلاش برای بهبود فرآیند جذب، بهبود آیین نامه ارتقا و توانمندسازی اعضای هیأت علمی را از مواردی دانست که با اعمال آنها می توان بالندگی اعضای هیأت علمی را محقق ساخت.

میلی منفرد در ادامه، بهبود و ارتقای سیاستهای جاری در برنامه ریزی آموزشی و روزآمد کردن متون درسی دانشگاهی بر اساس مبانی فکری اسلام و نیازهای اجتماعی و بازار کار را از دیگر سیاستهای معاونت آموزشی اعلام کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم بر توجه به مباحث بازنگری در شیوه های سنجش و پذیرش دانشجو، نظارت و ارزیابی و به کارگیری فناوری اطلاعات برای بهبود و ارتقای کیفی فعالیت ها و فرآیندهای اچرایی تأکید کرد و افزود: یکی از مهمترین برنامه های حوزه معاونت آموزشی در سال جاری تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزشی و پژوهشی است.