به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع معارفه مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: تغییر و تحول در مدیریت‌ها امری عادی بوده و به معنای ناکارآمدی آن مدیر نیست.

نصرالله گرامی گفت: مدیریت در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی بزرگ و خطیر بوده و همه افراد در هر جایگاهی باید به درستی به وظایف خود عمل کرده و در راستای پیشرفت نظام گام بردارند.

وی با انتقاد از موازی کاری در برخی دستگاه‌ها گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی از اقدامت دستگاه ها همسو شود چرا که این امر باعث افزایش ارزش افزوده و خدمت رسانی مطلوب‌تر می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان در ادامه در خصوص بحث یارانه ها گفت: امروزه بخش زیادی از بودجه کشور در این زمینه صرف می‌شود.

گرامی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه باعث تورم در جامعه می‌شود، بیان داشت: یارانه ها باید از طریق بهزیستی و کمیته امداد به افراد نیازمند دریافت یارانه پرداخت شود.

گرامی در ادامه سخنانش به اهمیت وظایف بهزیستی پرداخت و گفت: یکی از رسالت های مهمی که بر عهده این سازمان است خدمت رسانی و حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه و معلولان است.

وی گفت: کار در این مجموعه ثواب اخروی به همراه داشته و کارمندان بهزیستی باید با دید معنوی به شغل خود نگاه کنند.

در این آیین از اقدامات رضا عباسی مدیرکل سابق بهزیستی استان کرمان تقدیر و عباس صادق زاده به عنوان مدیرکل جدید این سازمان معرفی شد.