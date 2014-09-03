تهيه جهيزيه انگیزه سرقت اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ دوم کارآگاه "سيد محمد حسيني پور" در تشريح اين خبر گفت: در پي شکايتي شخصي مبني بر مفقودي مدارک بانکي و برداشت غير مجاز از حساب بانکي وي ،بررسي موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

رييس پليس فتا استان سيستان و بلوچستان افزود:کاراگاهان اين پليس پس از اخذ اظهارات شاکي و جمع آوري اطلاعات و انجام اقدامات گسترده تخصصي ،سارق را شناسايي و با هماهنگي مراجع قضايي طي يک عمليات وي را دستگير کردند.

اين مقام انتظامي تصريح کرد:متهم پس از پيدا کردن مدارک شاکي و با توجه به اينکه رمز عابر بانک همراه کارت بانکي بوده اقدام به برداشت غير مجاز از حساب شاکي براي تهيه جهيزيه مي کرده که پس از تکميل تحقيقات به مراجع قضايي معرفي شد.

رئيس پليس فتا استان سيستان و بلوچستان در پايان خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور پيشگيري از سوء استفاده افراد فرصت طلب رمز کارت هاي بانکي را در کنار کارت قرار ندهند و به صورت دوره اي نسبت به تغيير رمز اقدام کنند.