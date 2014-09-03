به گزارش خبرگزاری مهر، ميرصفي انديكلايي، ناصر محمدي و داور اعلائي عکسهای راه یافته به بخش مسابقه عکس پنجاه و يكمين جشنواره منطقهاي سينماي جوان «تيژ» را انتخاب کردند.
هیئت داوران پنجاه و يكمين جشنواره منطقهاي سينماي جوان «تيژ» متشكل از ميرصفي انديكلايي، ناصر محمدي و داور علائي با بررسي 1080 قطعه عكس رسيده به دبيرخانه جشنواره در دو بخش تك عكس و مجموعه عكس، 48 عکس و یک مجموعه عکس را شایسته حضور در بخش مسابقه این رویداد فرهنگی و هنری دانستند.
راه یافتگان به پنجاه و یکمین جشنواره منطقهای سینمای جوان عبارتند از: ابوالفضل ادیم با یک عکس از بوشهر،احسان کمالی با دو عکس از مشهد، اردلان حسنعلیزاده با دو عکس از قوچان، اسماعیل کیایی با یک عکس از برازجان، امیر عنایتی با یک عکس از تربت حیدریه، تکتم استیلایی با یک عکس از نیشابور، جلیل حصاری یا یک عکس از نیشابور، حسین حیدرپور از با سه عکس بوشهر، مید امیری با یک عکس از گناباد، حمیدرضا هلالی با دو عکس از نیشابور، داود عامری با یک عکس از گرگان، رزاق عبیدی با یک عکس از بوشهر، رضا رادپور با دو عکس از مشهد، رضا عنصرسیار با یک عکس از بوشهر، سیدعلی سیدی با یک عکس از مشهد، سیدمحمود موسوی حسنک با سه عکس از تهران، سیدرضا مهری با یک عکس از سبزوار، سیدعلی حسینیفر با سه عکس از سبزوار، صابر زمانی با دو عکس از بوشهر، عبدالخالق عیسوندی با دو عکس از بوشهر، علی حسنعلیزاده با سه عکس از قوچان، علی شوروزدی با یک عکس از نیشابور، علی اسفندیارنژاد با یک عکس از تهران، فاطمه جرجم با یک عکس از برازجان، محدثه زارعی با یک عکس از برازجان، محمدحامد اسدی با یک عکس از مشهد، مسعود سلیمانی با یک عکس از نیشابور، مهدی دشتی با یک عکس از نیشابور، مهدی جهان افروزیان با یک عکس از بوشهر، مهدی شربی با دو عکس از تهران، مهناز جلالی فرد با یک عکس از تربت حیدریه ، وحید غلامحسین پور منافی با یک عکس از مراغه و علی اکبر محمدزاده مقدم با مجموعه عکس «خشکسالی» از گناباد.
پنجاه و يكمين جشنواره منطقهاي سينمای جوان «تيژ» از تاريخ 22 تا 25 شهريورماه سال جاري در استان خراسان رضوی شهر تربت حيدريه برگزار خواهد شد.
تجربه لحظات ناب تصویری نقش مهمی در سنجش عکسها داشت
داور علائی داور جشنواره عکس «تیژ» ویژگیهایی همچون خلاقیت و تجربه یک لحظه ناب و خاص تصویری را، یکی از معیارهای اصلی در قضاوت عکسها بر میشمارد و معتقد است نگرش به سینمای جوان به عنوان مدرسه سینمای ایران، تقویت تولید آثار کیفی و برگزاری با شکوه جشنوارههای منطقهای سینمای جوانان از نکات قابل توجه در دوره مدیریتی جدید انجمن است.
عضو هئیت انتخاب و داوری بخش عکس پنجاهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان تیژ - تربت حیدریه درباره معیارهای اصلی انتخاب عکس این جشنواره گفت: انتخاب یک عکس شامل استانداردها و معیارهایی است و داوری آثار بر اساس آنها صورت میگیرد، رعایت کادربندی در عکاسی، قرار گرفتن عناصر به طور اصولی کنار هم در عکس و رعایت زیبایی شناسی از معیارهای ثابتی هستند که برای انتخاب عکس در هر جشنوارهای در نظر گرفته میشوند اما بنظرم در جشنواره منطقهای سینمای جوان ویژگیهای همچون خلاقیت و تجربه یک لحظه ناب و خاص تصویری نیز نقش مهمی در انتخابها داشت.
وی درباره تفاوت انتخاب و داوری آثار در این جشنواره، توضیح داد: بنظرم هر انتخاب و یا داوری با سلیقه و معیارهای شخصی و تجربی همراه است، اما رسیدن به نقطه نظرات مشترک و درک تصویر و تحلیل آثار در انتخاب عکسهای برتر ما را یاری کرد.
علائی درباره ویژگی اکثر عکسهایی که در این جشنواره مشاهده کرده است، بیان کرد: باید اذعان کنم که مجموعه آثار ارائه شده در این جشنواره به لحاظ محتوا، فرم و زیباشناسی در رده بسیار مناسبی قرار داشتند و از دیدن آثار لذت بردیم.
این عکاس تاکید داد: داشتن یک دوربین حرفهای با تنظیمات کامل به معنای توانایی عکاسی و عکاس شدن نیست. شناخت کارکرد منوهای دوربین و توانایی اعمال تنظیمات مختلف در حین عکاسی، دست یافتن به ذهنیت هنری و خلاقانه، دیدن آثار برجسته عکاسان مشهور و تحلیل آنها در پیشرفت دوستان هنرمند نقش مهمی دارد.
وی به رویکرد مدیران جشنواره در انتخاب هیات انتخاب و داوری اشاره کرد و افزود: استفاده و انتقال تجربیات عکاسان هنرمند شهرستانی و ارتباط و تامل آنها در کنار همدیگر نشانه پختگی و بوجود آمدن تجربهای دلچسب و شیرین است. این شیوه انتخاب در شورای سیاست گذاری و مدیران جشنواره نیز قابل اعتنا و در خورتحسین است.
علائی در پاسخ به این سوال که چه ارزیابی از برگزاری جشنوارههای سینمای جوانان به شکل منطقهای دارد، توضیح داد: برگزاری منطقهای جشنواره سینمای جوان اتفاقی است که موجب نشاط و تکاپوی هنرمندان فیلمساز و عکاسان جوان، کشف پتانسیلها و استعدادهای ویژه در بخش فیلم و عکس میشود که باید به آنها بیشتر از قبل توجه داشت و زمینه را برای شکوفایی و بروز تواناییهایشان هموار کرد. این حرکت به ایجاد شور و شوق تولید و ایجاد رقابت در بین آنها و فراهم آوردن زمینه کسب تجربه و پرداختن به مضامین فرهنگی، بومی، اجتماعی و طبیعت منجر میشود.
عضو هئیت انتخاب و داوری بخش عکس جشنواره منطقهای سینمای جوان تیژ به تحلیل و ارزیابی عملکرد مدیران فعلی انجمن پرداخت و گفت: نگرش به سینمای جوان بهعنوان مدرسه سینمای ایران، تقویت تولید آثار کیفی و برگزاری با شکوه جشنوارههای منطقهای سینمای جوانان با رویکرد منطقی، اهمیت دادن به بخشهای عکس و فیلمنامه در کنار بخش فیلم و ایجاد انگیزه در سرپرستان دفاتر جهت بهبود و ارتقای مدیریت از رویکرد مثبت مدیران فعلی است. امیدوارم با توجه به فضای بوجود آمده شاهد نتایج مثیت آن در اینده نزدیک باشیم.
پنجاه و يكمين جشنواره منطقهاي سينما جوان «تيژ» از تاريخ 22 تا 25 شهريورماه سال جاري در تربت حيدريه برگزار خواهد شد.
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