برخی واحدهای لبنی استفاده کننده از پالم پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کائیدی ادامه داد: متاسفانه برخی تخلفات در صنعت لبنیات به ویژه شیر پرچرب رخ داده که باید ضمن اصلاح این مطلب که با سلامت مردم در ارتباط است دولت سیستم بازرسی را تقویت کند.

این نماینده با بیان اینکه نظر مجلس این بود که با صنایع متخلف برخورد شود و وزیر بهداشت نیز بر این مهم تاکید داشت، گفت: عده‌ای از واحدهای لبنی متخلف پلمب، جواز عده‌ای دیگر لغو و تعدادی نیز به دستگاه قضایی معرفی شدند.

نماینده مردم پلدختر در مجلس ادامه داد: متاسفانه علاوه بر استفاده از روغن پالم در شیر، آب آلوده تهران و برنج‎های آلوده موضوعاتی بوده که به صورت زنجیره‌ای در دولت‎ها رخ داده است.

کائیدی با اشاره به اینکه باید نظارت و بازرسی از سوی دولت تشدید شود، بیان کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای صنعتی به خاطر گشاد شدن جیبشان و منابع میلیاردی اقدام به استفاده از روغن پالم در لبنیات کردند.