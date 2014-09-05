تدوین لایحه سیما و منظر شهری  پایتخت / اجرای طرح حذف زوائد بصری در تهران

جمال کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: نمای هر شهر باید متناسب با هویت ملی، دینی و تاریخی آن شهر باشد اما در تهران متاسفانه ناهمگونی و ناهماهنگی در نماها وجود دارد که این مساله ناشی از میراثی چند ده ساله است.

وی با تاکید براینکه ساماندهی نما و سیمای شهر از موضوعات مهمی است که مدیریت شهری باید به آن توجه ویژه داشته باشد گفت: اگرچه شهرداری تهران به بحث نما و سیمای شهر توجه لازم را دارد اما این موضوع بین بخشی است و دستگاه های مختلف باید در این خصوص هماهنگی های لازم را داشته باشند.

کامیاب تصریح کرد: در مجموعه شهرداری تهران نیز علاوه بر سازمان زیباسازی ، معاونت معماری و شهرسازی نیز در این امر دخیل است.

وی ادامه داد: به همین دلیل با تنظیم لایحه سیما و منظرشهری تلاش شده تا ضوابط و مقررات مربوط به نمای ساختمان ها به طور دقیق مشخص شود و عملکرد دستگاه های مختلف نیز به صورت یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران تاکید کرد: در این لایحه تمام جزییات مربوط به نما از سیمای بیرونی ساختمان گرفته تا تعداد طبقات، جنس و نوع مواد به کار رفته در نما و حتی نورپردازی نما مشخص می شود.



وی افزود: در این لایحه نما سختمان ها کاملا منطبق با فضاهای پیرامونی و ویژگی های محلی و منطقه ای تعیین شده است تا از ناهماهنگی و ناهمگون بودن نماهای شهری جلوگیری شود.

کامیاب با بیان اینکه در تلاشیم تا پایان سال این لایحه به شورای شهر ارایه شود گفت: چنانچه لایحه سیما و منظرشهری به تصویب شورای شهر برسد می توان دریافت هرگونه مجوز ساخت را منوط به رعایت ضوابط تعیین شده در این لایحه کرد تا عملا انضباط و هماهنگی لازم در مورد نمای ساختمان محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: در بحث ساماندهی سیما و نمای شهر همکاری و مشارکت شهروندان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه شهروندان خود به این مقوله اهمیت دهند می توانیم هرچه سریعتر مشکلات موجود در این زمینه را از سر راه برداریم.

مدیر عامل سازمان زیبا سازی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که در راستای ساماندهی سیمای شهر تهران در دستور کار قرار دارد، طرح پیرایش شهری و حذف زوائد بصری است که برای اجرای این طرح نیز نیازمند مشارکت مردم هستیم.

وی تاکید کرد: زوائد بصری مانند آنتن ها، کانال های کولر، برچسب ها و... چهره شهر را نازیبا می کنند که تنها با حذف این زوائد می تواند تا حد زیادی از اغتشاشات شهر کاست و چهره تهران را بهتر کرد.