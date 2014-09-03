رشد 24 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بندرتجاری لنگه

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مکی زاده ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران ضمن ارایه گزارشی از عملکرد پنج ماهه نخست سال 93 بندر تجاری لنگه با اعلام خبر فوق گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 353هزار و 442 تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شد.

وی از افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی در بندر لنگه خبر داد و افزود: 154 هزار و 301 تن کالا درپنج ماهه نخست سال 93 از طریق این بندر به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 17 درصد پیشرفت داشته است.

مکی زاده اضافه کرد: طی این مدت، 72هزار و 571 تن کالای غیر نفتی به بندر تجاری لنگه وارد شد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه به رونق 27 درصدی کاپوتاژ غیر نفتی در این بندر اشاره و میزان آن را 49 هزار تن کالا اعلام کرد.

وی افزود: خودروی سواری، برنج، شکر، گندم، روغن خوراکی، سویا، میوه و تره بار، مواد معدنی، پارچه و الیاف عمده کالاهایی است که از مبدأ یا به مقصد امارات عربی متحده، کشورهای آسیانه میانه و عراق وارد، صادر و یا ترانزیت شده است.

پیشرفت 45 درصدی پروژه لایروبی حوضچه بندر

مکی زاده با اشاره به بهره برداری از دو فاز نخست طرح توسعه دریایی با حضور استاندار هرمزگان و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان طی هفته دولت، گفت: دو فاز اطاله و اصلاح موج شکن و تعمیرات اساسی 220 متر اسکله مورد بهره برداری قرارگرفت و طرح توسعه بندر با انجام لایروبی وارد فاز نهایی خود شده و در سال 1394 به اتمام خواهد رسید.

وی از پیشرفت 45 درصدی پروژه لایروبی حوضچه بندرگاه لنگه خبر داد و ابراز امیدواری کرد؛ با بهبود شرایط و اتمام پروژه لایروبی و افزایش عمق آبخور و یکپارچه سازی تمامی نقاط حوضچه تا عمق 5.5 متر، در آینده نزدیک شاهد حضور شناورهای بزرگتر، کالاهای بیشتر و نهایتاً افزایش صادرات و ترانزیت کالا در بندر لنگه باشیم.

رشد 49 درصدی تخلیه خودرو های ترانزیتی

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه از رشد 49 درصدی تخلیه خودرو های ترانزیتی در این بندر طی پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون 73 هزار و 926 دستگاه خودرو در این بندر تخلیه شد.

وی کاهش تشریفات گمرکی و رفع موانع موجود برای تسهیل بیشتر روند فعالیت شرکت های ترانزیتی را از مهمترین عوامل بندر لنگه برای جلب رضایت و افزایش مشارکت سرمایه گذاران حوزه ترانزیت دانست.

مکی زاده افزود: با اختصاص 7 هکتار از زمینهای پشتیبانی در بندرلنگه با اعتبار 70 میلیارد ریال برای دپو و ترانزیت خودرو همچنین شبانه روزی کردن فعالیت ها و نشست های چهره به چهره با سرمایه گذاران بخش ترانزیت و تشریک مساعی در یه فضای صمیمی سبب شد تا شرکتهای فعال در این زمینه از دیگر بنادر نیز این بندر را برای ادامه فعالیت خود انتخاب نمایند و هم اکنون تعداد این شرکت ها متجاوز از ده برابر تعداد آنها در سه سال گذشته بوده است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه پیش بینی کرد؛ با تردد روزانه 12 فروند شناور حامل خودرو های ترانزیتی در مسیر دریایی بندر لنگه به بندر دبی و بالعکس و با کمک یک پست اسکله چوبی و دو پست اسکله فلزی موجود در بندرلنگه تا پایان امسال بیش از 100 هزاردستگاه انواع خودرو از این بندر ترانزیت شود.

بندر لنگه به عنوان اصلی ترین بندر منطقه غرب هرمزگان علاوه بر ترانزیت کالا، فعالیت های صادراتی، وارداتی و کاپوتاژ را نیز پشتیانی می کند و موقعیت جغرافیایی و ترابری دریایی بندر لنگه از یک سو، آن را به بهترین پایانه لجستیکی برای جزایر ایرانی حوزه خلیج فارس (سیری، لاوان، کیش، هندرابی، تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی) تبدیل کرده و از سوی دیگر، داشتن حداقل فاصله دریایی با شیخ نشین‌های امارات متحده عربی از جمله دبی - شارجه، این بندر را از بعد کاهش هزینه حمل و کاهش استهلاک شناورها از دیگر بنادر مشابه متمایز کرده است.