دستگاه های اجرایی بر اولویت قرار دادن اشتغال جوانان اهتمام داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صارمی زاده صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه خانواده و بانوان استانداری سمنان در محل استانداری ضمن اشاره به اهتمام دستگاه های اجرایی بر اولویت قرار دادن اشتغال جوانان، بر پیگیری برای تشکیل کمیته های ازدواج آسان تاکید کرد.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن دهه کرامت و تاکید بر استقبال از خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) بر وحدت کلمه بین اقشار مختلف مردمی به ویژه روحانیان، مسئولان و نمایندگان تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به اهمیت توجه به نیروهای مردمی و به خصوص تشکل ها در پیشبرد اهداف و خواسته های دولت و مردم، نقش خانواده خصوصا والدین را برای برقراری رابطه سالم با فرزندان از ضرورت های دوره های آموزشی عنوان کرد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان نیز در این نشست با توجه به بازدید هایی که از مراکز مشاوره قبل از ازدواج سمنان انجام شده بود به مشکلاتی از جمله، مناسب نبودن فضای فیزیکی مراکز، کم بودن زمان مشاوره و ... اشاره داشت و افزود: حتما در این جلسات مشاوره از مشاوران خبره و توانمند برای استفاده زوجین از تجارب ایشان استفاده شود.

دکتر زینب کرکه آبادی در خاتمه از تمامی دستگاه هایی که در برگزاری جشنواره "میراث معنوی با تاکید بر نقش زنان" همکاری و مساعدت لازم را با دفتر داشتند تقدیر و تشکر کرد.