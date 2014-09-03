به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نزدیک شدن به برگزاری پر مخاطب ترین نمایشگاه محصولات فناوری با نامIFA 2014 در برلین، شرکت های مختلف فناوری به معرفی و عرضه جدیدترین محصولات خود پرداخته اند. لنوو، یکی از کمپانی هایی است که تبلت جدیدی را با عنوان سبکترین و باریکترین تبلت دنیا در این نمایشگاه رونمایی خواهد کرد.

Tab S8 دارای نمایشگر 8 اینچی با رزولوشن 1920*1080 پیکسل بوده و از تراکم 238 ppi برخوردار است. اما مدل های پیشین تبلت لنوو را می توان در تبلت گلکسی 4 از نوع 8 اینچی دارای تراکم پیکسلی 189 ppi و iPad مینی 2 از اپل با نمایشگر 7.9 اینچی تراکم پیکسلی 324 ppi دانست. Tab S8 به 2 گیگابایت رم، 16 گیگا بایت فضای ذخیره سازی و دوربین پشتی 8 مگاپیکسلی و دوربین جلویی 1.6 مگاپیکسل مجهز است.





این تبلت با پردازنده چهار هسته ای و چیپ مجهز به تکنولوژی Burst Performance برای پردازش برنامه های سنگین از تمام قدرت دستگاه استفاده کرده اما در برنامه های سبک تر، نیمی از انرژی گوشی صرف شده تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.