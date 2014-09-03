ساخت هشت پست اسکله مکانیزه رو – رو در بندرگاه کیش

بهبود بهی زادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات اجرایی طرح ساخت هشت اسکله رو – رو (Link span) با قابلیت تنظیم ارتفاع شامل سه پست اسکله پنج هزار و 500 تنی و پنج اسکله 1500 تنی به منظور پهلوگیری بارجها و لندینگ کرافت ها به زودی آغاز می شود.

بهی زادی اظهارداشت: با اجراي اين طرح برروي بازوي موج شكن شرقي ساماندهي امور، دسترسي آسان مراجعه كنندگان به محل ترخيص كالاها، كاهش تردد ماشين هاي سنگين در بندرگاه با بكارگيري تجهيزات مكانيزه و افزايش انجام فعاليت ها در یک نظم خاص ازجمله مزاياي ساخت اسكله رو رو در جزيره كيش است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تصریح کرد: در بندرگاه كيش، سرويس دهي به كشتي هاي باظرفيت 500 تا 5 هزار تني با جك هاي هيدروليك انجام می گیرد كه با ساخت این هشت پست مکانیزه رو رو علاوه بر تسهيل وتسريع درفعاليت های بندرگاهی قطعا سطح ارائه خدمات را نيز افزایش خواهد داد.

وی افزود: حجم خاکی 120 هزار متر مکعب و همچنین حجم عملیات بتن ریزی این هشت پست اسکله مکانیزه دو هزار و 300 متر مکعب در مدت زمان 24 ماه اجرا می شود.

بهی زادی با اشاره به مراحل ساخت اين اسكله ها بیان داشت: این پروژه مهم شامل هزار و 170 تن شمع کوبی و 950 تن عملیات فولادی می باشد وتوسعه زیرساخت های این بندرگاه در جهت حذف بنادر واسطه به کیش و همچنین افزایش کیفیت خدمات رسانی در بندر گاه کیش خواهد بود این پروژه یکی از برنامه های است که مقدمات آن در دست اجرای سازمان منطقه آزاد کیش است.