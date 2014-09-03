جشنواره عكس «رضوی» به خط پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در اختتاميه جشنواره عكس رضوي كه با حضور مجيد ملانوروزي مديركل هنرهاي تجسمي در مجتمع سينمايي 22 بهمن تبريز برگزار مي شود، برگزيدگان جشنواره معرفي مي شوند.

جشنواره عكس رضوي با همكاري معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان شرقي، شوراي فرهنگ عمومي استان، بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (ع) و انجمن عكاسان و سينماي جوان تبريز برگزار شده است.

بيش از سه هزار عكس به دبيرخانه جشنواره عكس رضوي رسيد كه پس از بررسي 30 هنرمند عكاس به بخش مسابقه راه يافتند.

