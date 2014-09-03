فعالیت 65 اورژانس جاده ای در آذربایجان شرقی/ اجرای موفق طرح امداد تابستانی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه رجایی ظهر چهارشنبه در جلسه تسهیلات سفر های تابستانی استان گفت: طرح امداد تابستانی طبق روال هر سال در دو مرحله در جاده های استان اجرایی شده و طی آن آمبولانس های این واحد در مسیر جاده ها مستقر شده اند.

وی ادامه داد: حضور اورژانس جاده ای در جاده ها بسیار چشمگیر است تا مسافران با اطمینان خاطر بیشتری از مسافرت خود لذت ببرند.

رجایی با اشاره به تعداد ماموریت های این مرکز در شش ماهه گذشته به نسبت مدت مشابه سال گذشته گفت: این دو عدد تفاوت چندانی با هم ندارند و خوشبختانه تعداد ماموریت های این مرکز تفاوت چندانی با سال گذشته نکرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون 99 پایگاه اورژانس در استان فعالیت می کنند که از این تعداد 35 پایگاه در داخل شهرها و 65 پایگاه دیگر نیز به شکل جاده ای فعالیت می کنند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان افزود: همچنین با افتتاح اورژانس هوایی گام موثری برای امدادرسانی به هم استانی ها برداشته شده و شاهد اجرای ماموریت های بزرگی توسط این اورژانس هستیم.