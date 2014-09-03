کشف 12 میلیارد کارت شارژ تقلبی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ستار خسروي اظهار داشت: در پي كسب خبري مبني بر توزيع كارت شارژهاي تلفن همراه جعلي در سطح استان موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كلاهبرداري اين پليس قرار گرفت.

وي افزود: در بررسي ها و تحقيقات صورت گرفته عامل توزيع اين كارت ها شناسايي و طي يک عمليات با هماهنگي مقام قضايي دستگير و به منظور تحقيقات بيشتر به پليس آگاهي استان منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی اصفهان گفت: متهم در تحقيقات صورت گرفته با اظهار بي اطلاعي از جعلي بودن كارت شارژها عنوان داشت كه آنها را از فردي كه خود را نماينده يكي از شركت هاي اپراتوري تلفن همراه معرفي كرده بود خريداري كرده تا با فروش آنها كسب درآمد و سود كنم اما پس از فروش چند نمونه از آنها متوجه جعلي بودن كارت شارژها شدم، اما با اين وجود و براي اينکه متضرر نشوم به فروش كارت ها ادامه دادم.

سرهنگ خسروي اظهار داشت: با اعترافات توزيع كننده كارت شارژهاي جعلي، فروشنده اين كارت ها نيز شناسايي و ماموران طي هماهنگي با مقام قضايي در عمليات ديگري متهم اصلي پرونده را در مخفيگاهش دستگير كردند.

اين مقام انتظامي بيان داشت: در بازرسي از مخفيگاه متهم دو دستگاه كيس رايانه، يك دستگاه چاپگر ليزري، يك دستگاه لب تاپ، و تعداد قابل توجهي مدارك و كارت هاي جعلي آماده براي فروش كشف شد.