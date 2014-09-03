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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۰۸

شمخانی در اجلاس خبرگان رهبری:

گروه های تکفیری ابزار مقابله با بیداری اسلامی هستند/ ایران لنگرثبات در جغرافیای سیاسی منطقه

گروه های تکفیری ابزار مقابله با بیداری اسلامی هستند/ ایران لنگرثبات در جغرافیای سیاسی منطقه

دبیر شورای عالی امنیت ملی،  ایران را لنگر ثبات و تنها عامل عدم موفقیت رویکرد نظام سلطه برای ایجاد تغییرات جهشی در جغرافیای سیاسی منطقه دانست و گفت: ولایت فقیه، مردم سالاری دینی و وحدت ملی عوامل اصلی و بنیادین استقلال، ثبات، امنیت و اقتدار کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از ظهر امروز با حضور در شانزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری آخرین تحولات سیاسی، دفاعی و امنیتی را در سطح منطقه و حوزه بین المللی تشریح کرد.

شمخانی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده و بلند مدت غرب برای مقابله با موج بیداری اسلامی به عنوان تنها عامل محدودسازی راهبردی نظام سلطه اظهار داشت: گروههای تروریستی تکفیری که معتقد به هیچ آیین و مذهبی نیستند ابزار اصلی مقابله با بیداری اسلامی هستند.

وی با تشریح راهبرد غرب برای ایجاد فرسایش در سرمایه‌های مادی و انسانی جهان اسلام و ایجاد زمینه برای درگیر کردن مسلمانان در داخل سرزمینهای اسلامی افزود: نظام سلطه بدنبال تحقق راهبرد مزمن سازی روند بی‌ثباتی در جهان اسلام و از میان بردن انسجام قدرت آفرین در میان مسلمانان است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ایران را لنگرثبات و تنها عامل عدم موفقیت رویکرد نظام سلطه برای ایجاد تغییرات جهشی در جغرافیای سیاسی منطقه عنوان کرد و افزود: ولایت فقیه، مردم سالاری دینی و وحدت ملی عوامل اصلی و بنیادین استقلال، ثبات، امنیت و اقتدار کشور است.

شمخانی رفتار ضد انسانی و خشن تروریستهای تکفیری را مبتنی بر نامه مخدوش سازی چهره اسلام و مسلمانان در جهان و ایجاد انفعال راهبردی در مقابله با اهداف نظام سلطه عنوان کرد و اظهار داشت: بی‌شک تبلیغ و تبیین غیر واقعی از اسلام فراهم کننده فرصت استثنایی برای رژیم صهیونیستی در مسیر کشتار بی‌رحمانه مسلمانان مظلوم فلسطین و کاهش انگیزه افکار عمومی برای مقابله با جنایتهای این رژیم جعلی و خونخوار است.

وی پیروزی غرور آفرین جبهه متحد اسلام در فلسطین، سوریه و عراق را که منبعث از ارزشهای والای اسلام ناب محمدی(ص) است را دلیل روشنی بر ناکامی و هزیمت جبهه استکبار عنوان کرد و افزود: تغییر آشکار و شیادانه مواضع غرب و بویژه آمریکا که بزرگترین حامی و پشتیبان گروههای تروریستی است و تلاش آنان برای همراه نشان دادن خود در مبارزه با تهدیدات فزاینده تروریستهای تکفیری مهمترین دلیل شکست برنامه‌های آنان در منطقه است.
 

کد مطلب 2363571

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