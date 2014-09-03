حرکت امیدوارانه موسیقی دراصفهان/برگزاری جشنواره موسیقی سنتی شهناز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی ظهر امروز در نشست خبری برگزاری نخستین جشنواره ملی موسیقی سنتی استاد شهناز در اصفهان که با حضور پیروز ارجمند دبیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره ها تمرکز بر موسیقی سنتی است که لزوما برای اصفهان نیست بلکه برای کل ایران اسلامی باید اجرایی شود.



وی افزود: در شرایطی که کشورهایی مانند هند و چین موسیقی ما را به سرزمین خود می برند نباید خودمان از موسیقی سنتی ایرانی غفلت کنیم.



مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: تار و سه تار از جمله سازهای ایرانی هستند که در عرصه جهانی نیز وارد شده اند به گونه ای که موسیقی ما از ردیف تا موسیقی سنتی در هر پهنه ای از جهان با یک زبان و فرهنگ وارد عمل شده است.



وی ابراز داشت: به دنبال جشنواره های ذائقه ساز برای شناسایی استعدادها و خلاقیت های مردم به ویژه جوانان هستیم.



حجت الاسلام قطبی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای زنده موسیقی سنتی باید مدیریت شود، اضافه کرد: قصد داریم ذائقه های مردم را به سمت موسیقی های سنتی ببریم و در این راستا برنامه ریز هایی داشتیم که از جمله آنها برنامه اجرای موسیقی در سفره خانه های سنتی بود که 14 نقطه خوب برای این منظور شناسایی و مقررات و آیین نامه های لازم در این ارتباط تدوین شده است.



وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره ملی موسیقی سنتی استاد شهناز در اصفهان گفت: در این جشنواره داوران بین المللی در بخش آهنگسازی و آواز به داوری می پردازند و در این راستا 5 تن از اساتید موسیقی در شورای ملی داوران انتخاب شدند.

استفاده از موسیقی سنتی در جشنواره استاد شهناز

مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان اصفهان، درباره نوع موسیقی مورد اجرا در این جشنواره گفت: در این جشنواره لزوما موسیقی سنتی اجرا می شود و اجرای هیچ نوع از موسیقی های مهمان شاهد نخواهیم بود.

وی اضافه کرد: در ابتدا قرار بود این جشنواره مبتنی بر تولیدات موسیقی آلبوم شده باشد اما با تقاضای های فراوان دوستان ابعاد دیگری را برای جشنواره شکل دادیم و بر این اساس داوری آثار صحنه ای و پژوهش ها نیز بخش دیگری از این جشنواره را تشکیل می دهد.



حجت الاسلام قطبی با اشاره به اقدامات مختلف اداره ارشاد اصفهان در زمینه موسیقی بیان داشت: اگر به اطراف خود نگاه می کنیم ابعاد مختلف موسیقی را در متن زندگی خود از ترانه ها و لالایی های پدران و مادران تا عزاداری ها مشاهده می کنیم و حتی زمانی کار و حرکت مردم نیز موسیقی های مخصوص خود را داشته است.

وی با بیان اینکه تمام سعی ما بر این است که کشتی متوقف شده موسیقی با مدیریت علمی باردیگر به جریان بیفتد، گفت: اینکه بلافاصله پس از شنیدن کلمه موسیقی به یاد کنسرت می افتیم نشانه ضعف ما در شناخت صحیح حوزه های وسیع دریای عظیم هنر موسیقی است.

مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به کنسرت های برگزار شده در اصفهان گفت: تاکنون 170 اجرای موسیقی در اصفهان داشتیم که هفت مورد آن پاپ و مابقی موسیقی سنتی بوده است و تا اواخر پاییز و پیش از ماه محرم الحرام نیز تقاضاهای مجوز زیادی برای کنسرت های موسیقی داریم.

وی با اشاره به نشستی با شرکت های موسیقی در روز جاری گفت: امیدواریم با توجه به نام استاد بزرگ موسیقی بر جشنواره موسیقی سنتی پیش رو به زودی شاهد بین المللی شده این جشنواره باشیم که البته تلاش ویژه خود را می طلبد.

مریم السادات کراری