ساخت 1000 مسکن برای مددجویان بهزیستی آذربایجان شرقی/ اجرای طرح "سی بی آر" در روستاهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ارشدزاده چهارشنبه در جمع مسوولان موسسات خیریه تحت پوشش و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان اهر گفت: با هدف خانه دار شدن تعدادی از مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی یکهزارواحد مسکونی در آذربایجان شرقی در حال احداث و تکمیل است که امیدواریم عملیات اجرایی آنها در کوتاهترین زمان ممکن به پایان رسد.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی چندین اورژانس اجتماعی در سطح استان تصریح کرد: چهار اورژانس اجتماعی برای ارائه خدمات لازم به مددجویان تحت پوشش بهزیستی در چهار شهرستان پرجمعیت استان آذربایجان شرقی از جمله شهرستان اهر دایر خواهد شد تا در مواقع لازم کمک ها و خدمات لازم را در اختیار این عزیزان قرار دهند.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی افزود: با صدور مجوز لازم یک کمپ دیگر برای درمان معتادان به کمپ های موجود در اهر اضافه خواهد شد که برای پذیرش بیماران اجباری و معتادانی که پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی می کند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ارشدزاده در پایان از اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (سی بی آر) در روستاهای آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار داشت: در این طرح که با همکاری مراکز بهداشتی روستاها اجرا خواهد شد، اطلاعاتی مربوط به افرادی که تاکنون مجهول مانده اند شناسایی شده و ضمن تکمیل پرونده برای آنها خدمات لازم حمایتی نیز ارایه خواهد شد.

گفتنی است مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان اهر از مرکز توانبخشی شهید بلبلی و کمپ ترک اعتیاد این شهرستان بازدید کرد.