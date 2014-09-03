پخش «خانه عنکبوت» درباره جنگ 50 روزه غزه

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه موقعیت جغرافیایی باریکه غزه، اهداف استراتژیک و راهبردی رژیم صهیونیستی از حمله به غزه در شرایط کنونی منطقه، میزان دسترسی رژیم صهیونیستی به اهداف از پیش تعیین شده بررسی خواهد شد.

در مستند خانه عنکبوت، نقض حقوق بشر در باریکه غزه، حمایت آمریکا و غرب از جنایات اسراییل، اقدامات متقابل گروه های جهادی فلسطین در پاسخ به رژیم صهیونیستی در جنگ نامتقارن و شیوه ها و تاکتیک های جدید مقاومت و دستاوردهای آنها نیز تصویر می‌شود.

در این برنامه صحبت‌ها و دیدگاه‌های نمایندگان گروه‌های جهادی فلسطین اعم از حماس و جهاد اسلامی، مقامات رژیم صهیونیستی، مدیر دفتر سازمان ملل در امور بشر دوستانه، جفری نایس و پروفسور نوام چامسکی نیز پخش می‌شود.