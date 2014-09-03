  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۲۱

پخش «خانه عنکبوت» درباره جنگ 50 روزه غزه

پخش «خانه عنکبوت» درباره جنگ 50 روزه غزه

شبکه چهار سیما به مناسبت جنگ نابرابر 50 روزه غزه در سال 2014، مستند «خانه عنکبوت» را به مدت 38 دقیقه تولید و آماده پخش کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه موقعیت جغرافیایی باریکه غزه، اهداف استراتژیک و راهبردی رژیم صهیونیستی از حمله به غزه در شرایط کنونی منطقه، میزان دسترسی رژیم صهیونیستی به اهداف از پیش تعیین شده بررسی خواهد شد.

در مستند خانه عنکبوت، نقض حقوق بشر در باریکه غزه، حمایت آمریکا و غرب از جنایات اسراییل، اقدامات متقابل گروه های جهادی فلسطین در پاسخ به رژیم صهیونیستی در جنگ نامتقارن و شیوه ها و تاکتیک های جدید مقاومت و دستاوردهای آنها نیز تصویر می‌شود.

در این برنامه صحبت‌ها و دیدگاه‌های نمایندگان گروه‌های جهادی فلسطین اعم از حماس و جهاد اسلامی، مقامات رژیم صهیونیستی، مدیر دفتر سازمان ملل در امور بشر دوستانه، جفری نایس و پروفسور نوام چامسکی نیز پخش می‌شود.

کد مطلب 2363581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها