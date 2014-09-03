یک اشکفت و گور تاریخی کشف شد

سیاوش آریا با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: از مدتها پیش به بررسی و شناسایی آثار تاریخی موجود در استان فارس پرداخته ام و قصد دارم تا تصاویر آثار موجود که نام آنها در کتاب های تاریخی نیز آمده، را در قالب یک آرشیو کامل ثبت و ضبط کنم. در حریان همین کار ضمن بازدید از آثار تاریخی شهرستان سپیدان به یک اشکفت شبیه به اشکفت های غار سنگ تراشان جهرم و یک گور برخورد کردم.

وی ادامه داد: تصویر این آثار را گرفته و برای کسب اطلاعات بیشتر به اداره کل میراث فرهنگی استان فارس مراجعه کردم ولی آنها پس از بررسی پرونده ها و تصاویر موجود اعلام کردند که تا کنون این آثار شناسایی و به ثبت نرسیده است.

آریا گفت: متولیان قول داده اند که کارشناسان خود را برای بررسی این آثار تاریخی به منطقه اعزام کنند تا متوجه شوند که این آثار قابلیت ثبت در فهرست میراث ملی را دارد یا خیر با این حال برخی از باستان شناسان حاذق در استان فارس در واکنش به درخواستم برای بررسی این آثار اعلام کردند که حدس می زنند متعلق به دوران اواخر ساسانی و یا اوایل اسلامی باشد. در هر حال قابلیت ثبت شدن و یا ارزش آن بستگی به نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی دارد.

این دوستدار میراث فرهنگی بیان کرد: گور موجود دارای ابعاد 145 در 85 و مرتفع ترین بخش آن نیز 35 سانت است. درباره داخل اشکفت نیز به علت تاریکی و مسدود بودن برخی از راهها نتوانستم اطلاعات دقیقی را به دست بیاورم.