به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی قدمی اظهارکرد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه اتوبوس اقدام به جابجایی و حمل کالاهای قاچاق می‌کند، بلافاصله پس از اعزام چند اکیپ به محورهای مواصلاتی استان، خودرو مذکور در اتوبان قم - تهران شناسایی و توسط ماموران متوقف شد.

وی گفت: در ادامه و در بازرسی از قسمت‌های مختلف اتوبوس بیش از هزار ثوب انواع پوشاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ارزش کالاهای مکشوفه را 300 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: با اعتراف راننده به قاچاق کالا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

کلاهبردارانی که سکه‌های تقلبی می‌فروختند نقره داغ شدند

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: با تلاش ماموران آگاهی استان قم دو تن از کلاهبردارانی که سکه‌های طلا تمام بهار آزادی تقلبی را به جای سکه اصلی می‌فروختند، دستگیر شدند.

وی افزود: در پی شکایت سه تن از شهروندان مبنی بر اینکه فردی نا‌شناس سکه طلای تقلبی را با برچسب و آرم یکی از طلا فروشی‌های استان به فروش رسانده، شناسایی وی در دستور کار ماموران آگاهی استان قرار گرفت.

به گفته سرهنگ قدمی، تیم رسیدگی به این پرونده با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی در ابتدا همدست متهم را که دارای دو فقره سابقه کیفری بود شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم افزود: در ادامه ماموران، متهم اصلی را که وی نیز دارای دو فقره سابقه کیفری و اهل یکی از استان‌های همجوار قم بود دستگیر و هر دو متهم پس از اعتراف به فروش هشت قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی تقلبی روانه زندان شدند.

