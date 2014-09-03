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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

نقشي زاديان:

کانون بانوان فعال اقتصادی کردستان راه اندازی شد/ عضویت 600 نفر در اتاق بازرگانی سنندج

کانون بانوان فعال اقتصادی کردستان راه اندازی شد/ عضویت 600 نفر در اتاق بازرگانی سنندج

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازگانی سنندج گفت: در سنوات گذشته متاسفانه فعالیت قشر عظیمی از فعالان اقتصادی که بانوان بودند نادیده گرفته می شد که در راستای حمایت از این قشر کانون بانوان فعال اقتصادی کردستان راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید نقشی زادیان ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه های جمعي استان کردستان اظهار داشت: با توجه به بررسی ها و جمع آوری اطلاعات در حال حاضر 43 نفر فعال به صورت منسجم در کانون بانوان اقتصادی فعالیت دارند.

وی افزود: هدف از تشکیل این کانون ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی، انسجام و ارج نهادن به زحمات بانوان فعال در عرصه اقتصادی آن هم بخش خصوص است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن سنندج بیان کرد: اولین حرکت اتاق بازگانی منسجم کردن آنها و دومین حرکت حمایت های مالی برای توسعه و گسترش فعالیت بانوان بوده است.

عضویت 600 نفری اتاق بازرگانی

نقشی زادیان در بخش دیگری از سخنان خود  یادآور شد: در حال حاضر با توجه به رشد فزاینده ای که در این مقطع از سوي بخش خصوصی صورت گرفته 600 نفر در اتاق بازرگاني سنندج عضويت دارند.

وی ادامه داد: اعضای این اتاق متشکل از فعالان اقتصادی، کارشناسان و متخصصان حقوقی هستند كه در راستاي توسعه فعاليت هاي اقتصادي فعاليت دارند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج گفت: با توجه به پیچیدگی و فراوانی که در اقتصاد وجود دارد بخش خصوصی که مي تواند بخش اقتصادی کشور را حمایت و تقویت کند مورد حمایت بخش دولتی قرار گرفته است.

نقشی زادیان اظهار داشت: تنها مشکل بخش خصوصی عدم حمایت بانک ها است و انتظار می رود با برنامه ریزی جامع در آینده نزدیک شاهد تعامل بخش دولتی با بخش خصوصی که هدف اصلی آن ایجاد توسعه پایدار است، باشیم.

وی افزود: خوشبختانه امروز دولت بر محور اصلی تعامل بین بخش خصوصی و دولتی تاکید دارد و استفاده از این فرصت می تواند بسترهای توسعه پایدار و همه جانبه را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج بیان کرد: اتاق بازرگانی برای رفع موانع و مشکلات فعالین اقتصادی داخل و خارج از کشور اقدام به تاسیس اتاق داوری، متشکل از یک دبیر دکترای حقوق و هفت نفر کارشناس زبده دادگستری کرده است.

نقشی زادیان یادآور شد: اتاق داوری می تواند بسیاری موانع را که بر سر راه بخش خصوصی بود کنار بزند و حامی اصلی بخش خصوصی در مراودات داخلی و به ویژه خارجی باشد.

تشکیل انجمن خدمات فنی و مهندسی

وی ادامه داد: در راستای مراودات و افزایش ارتباطات اقتصادی انجمن خدمات فنی و مهندسی در استان کردستان راه اندازی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج گفت: این انجمن تنها منحصر به یک رشته خاص نیست و تمام مهندسین شاغل در استان چه دولتی و چه خصوصی می توانند در این کانون عضو باشند.

نقشی زادیان اظهار داشت: این کانون می تواند با کشورهای همسایه مبادلات خدمات و ارائه آموزش در حوزهای مختلف خدماتی و مهندسی داشته باشد.

وی افزود: تقویت انجمن های مختلف اتاق بازگانی می تواند در ایجاد کسب و کار بهتر، اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان نقش داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج بیان کرد: طبق چشم انداز پنج ساله انجمن خدمات فنی و مهندسی می تواند 20 میلیون دلار به بخش های مختلف خدمات ارائه دهد.

نقشی زادیان یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی های متناسب با ظرفیت های استان فرصت های شغلی و سرمایه گذاری را فراهم کنیم تا شاهد توسعه ای پایدار در استان باشیم.

کد مطلب 2363615

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