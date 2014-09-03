کانون بانوان فعال اقتصادی کردستان راه اندازی شد/ عضویت 600 نفر در اتاق بازرگانی سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید نقشی زادیان ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه های جمعي استان کردستان اظهار داشت: با توجه به بررسی ها و جمع آوری اطلاعات در حال حاضر 43 نفر فعال به صورت منسجم در کانون بانوان اقتصادی فعالیت دارند.

وی افزود: هدف از تشکیل این کانون ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی، انسجام و ارج نهادن به زحمات بانوان فعال در عرصه اقتصادی آن هم بخش خصوص است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن سنندج بیان کرد: اولین حرکت اتاق بازگانی منسجم کردن آنها و دومین حرکت حمایت های مالی برای توسعه و گسترش فعالیت بانوان بوده است.

عضویت 600 نفری اتاق بازرگانی

نقشی زادیان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در حال حاضر با توجه به رشد فزاینده ای که در این مقطع از سوي بخش خصوصی صورت گرفته 600 نفر در اتاق بازرگاني سنندج عضويت دارند.

وی ادامه داد: اعضای این اتاق متشکل از فعالان اقتصادی، کارشناسان و متخصصان حقوقی هستند كه در راستاي توسعه فعاليت هاي اقتصادي فعاليت دارند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج گفت: با توجه به پیچیدگی و فراوانی که در اقتصاد وجود دارد بخش خصوصی که مي تواند بخش اقتصادی کشور را حمایت و تقویت کند مورد حمایت بخش دولتی قرار گرفته است.

نقشی زادیان اظهار داشت: تنها مشکل بخش خصوصی عدم حمایت بانک ها است و انتظار می رود با برنامه ریزی جامع در آینده نزدیک شاهد تعامل بخش دولتی با بخش خصوصی که هدف اصلی آن ایجاد توسعه پایدار است، باشیم.

وی افزود: خوشبختانه امروز دولت بر محور اصلی تعامل بین بخش خصوصی و دولتی تاکید دارد و استفاده از این فرصت می تواند بسترهای توسعه پایدار و همه جانبه را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج بیان کرد: اتاق بازرگانی برای رفع موانع و مشکلات فعالین اقتصادی داخل و خارج از کشور اقدام به تاسیس اتاق داوری، متشکل از یک دبیر دکترای حقوق و هفت نفر کارشناس زبده دادگستری کرده است.

نقشی زادیان یادآور شد: اتاق داوری می تواند بسیاری موانع را که بر سر راه بخش خصوصی بود کنار بزند و حامی اصلی بخش خصوصی در مراودات داخلی و به ویژه خارجی باشد.

تشکیل انجمن خدمات فنی و مهندسی

وی ادامه داد: در راستای مراودات و افزایش ارتباطات اقتصادی انجمن خدمات فنی و مهندسی در استان کردستان راه اندازی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج گفت: این انجمن تنها منحصر به یک رشته خاص نیست و تمام مهندسین شاغل در استان چه دولتی و چه خصوصی می توانند در این کانون عضو باشند.

نقشی زادیان اظهار داشت: این کانون می تواند با کشورهای همسایه مبادلات خدمات و ارائه آموزش در حوزهای مختلف خدماتی و مهندسی داشته باشد.

وی افزود: تقویت انجمن های مختلف اتاق بازگانی می تواند در ایجاد کسب و کار بهتر، اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان نقش داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج بیان کرد: طبق چشم انداز پنج ساله انجمن خدمات فنی و مهندسی می تواند 20 میلیون دلار به بخش های مختلف خدمات ارائه دهد.

نقشی زادیان یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی های متناسب با ظرفیت های استان فرصت های شغلی و سرمایه گذاری را فراهم کنیم تا شاهد توسعه ای پایدار در استان باشیم.