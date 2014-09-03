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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۴۰

قانون جدید در باشگاه منچستریونایتد؛

"لوییس فن خال" استفاده از موبایل در شب قبل از مسابقات را ممنوع کرد

"لوییس فن خال" استفاده از موبایل در شب قبل از مسابقات را ممنوع کرد

سرمربی منچستریونایتد قانون جدیدی را در این باشگاه وضع کرده و آن هم این است که بازیکنان تیم در شب قبل از مسابقه باید تلفن‌های همراه خود را تحویل بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوییس فن خال" مقررات سختگیرانه‎ای را برای بازیکنان منچستریونایتد وضع کرده و آنها باید شب پیش از بازی، موبایل خود را تحویل بدهند. همچنین هر بازیکنی که در صبح بازی، دیر بر سر صبحانه حاضر شود از ترکیب بیرون خواهد ماند.

بر پایه گزارش دیلی میل، تیم فوتبال منچستریونایتد تحت مربیگری فن خال مقابل سوانزی و ام کی دانز شکست خورده است.

فن خال 63 ساله به بازیکنان تیم منچستریونایتد دستور داده تا راس ساعت یک و در کنار یکدیگر ناهار بخورند. همچنین دستور داده تا دوربین‌های اچ دی به ارزش 50 هزار پوند در زمین تمرین کارینگنون (زمین من یونایتد) نصب کنند.

 

 

کد مطلب 2363621

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