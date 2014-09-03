اتصال ایلام به شبکه ریلی غرب کشور در دست اقدام است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر چهارشنبه در جمع سرمایه گذاران استان اظهار داشت: با توجه به برخورداری از 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و مراوده های بازرگانی و اعزام زائران عتبات عالیات از شرایط مناسب و ویژه‌ای در حوزه گردشگری و مذهبی برخوردار است که باید از این ظرفیت نهایت استفاده را برای توسعه استان و منطقه غرب کشور برد.

عسگری بیان کرد: مطالعه دقیق کارشناسی در مرز بین‌المللی مهران با عراق صورت گرفته و فعالیت‌های اقتصادی گسترده ای در این پایانه مرزی در حال انجام است که مهمترین آن پیگیری برای تبدیل مجوز منطقه ویژه اقتصادی مهران به منطقه آزاد تجاری است.

عاون استاندار ایلام اضافه کرد: همچنین بازارچه هلاله شمالی در منطقه مرزی شهرستان ایلام نیز با نگاه تجارت کوله بری مصوب شده است که با فعال شدن این دو منطقه امید می رود روند توسعه و شکوفایی استان مرزی ایلام شتاب بیشتری به خود گیرد.

وی به نام گذاری چند سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری و تأکید بر مسائل اقتصادی و طرح مساله اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند تمهیدهایی است که یکی از اصلی ترین آنها توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش آن است.

معاون برنامه ریزی استانداری ایلامتأکید کرد: سال گذشته در مرز مهران یک میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به ثبت رسید که سهم استان از این میزان 40 درصد است و با توجه به توانایی و ظرفیت استان در مقوله محصول های کشاورزی و مصالح ساختمانی می توان این حجم را افزایش داد.

عسگری در ادامه به صدور مجوز صادرات کالا و تنوع صادرات و واردات که ثبات نسبی در مرز مهران ایجاد کرده و این منطقه را به مرزی پایدار و توسعه محور تبدیل می کند، اشاره کرد و افزود: اکنون زیرساخت های بسیار خوبی برای رونق اقتصادی مرز مهران فراهم شده که با بهره گیری از ظرفیت قانونی منطقه ویژه اقتصادی مهران می توان امیدوار به توسعه اقتصادی استان بود.

معاون استاندار ادامه داد: اکنون با وجود 870 هکتار زمین در 14 شهرک صنعتی کل استان همه زیر ساخت‌ها نظیر آب، برق و حتی در برخی مناطق گازرسانی نیز انجام شده اما سرمایه گذاران اندکی برای سرمایه گذاری در استان ایلام رغبت نشان می دهند.

وی تأکید کرد: نرخ بهره های یکسان، قیمت تمام شده بالا و هزینه های زیاد، تساوی قیمت واگذاری زمین ها و برخی مسائل دیگر باعث رغبت نداشتن سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این استان شده است.

این مسئول یادآور شد: نمایندگان مجلس با تلاش جدی برای رفع این مشکل می توانند به دنبال تفکیک مشوق برای سرمایه گذاران باشند تا استان برای آنان جذاب شود و رغبت به سرمایه گذاری داشته باشند.

عسگری اظهار داشت: تصویب شدن قانونی در نوزدهم مرداد سال 89 مبنی بر جلوگیری از امکان قطعی واگذاری زمین به سرمایه گذاران باعث بروز مشکلاتی برای سرمایه گذاری در استان شده چرا که بانک های عامل در مرحله نخست سند زمین را به عنوان وثیقه و تضامین تسهیلاتی درخواست می کنند.

معاون استاندار ایلام افزود: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می توانند با پیگیری این مشکل و اصلاح قانون واگذاری زمین، زمینه را برای ورود سرمایه گذاران به استان که پیش نیاز سرمایه گذاری آنان سند واگذاری املاک واحد تولیدی است، فراهم کنند.

معاون استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد که تدابیر اتخاذ شده دولت یازدهم قفل‌های توسعه استان را بگشاید و با تسهیل در امور و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی افزون بر به سرانجام رساندن طرح های نیمه تمام، زمینه را برای استفاده از ظرفیت‌های استان در بخش گاز و نفت، کشاورزی و کانی‌های غیرفلزی فراهم کند تا چرخ‌های صنعت به حرکت درآید و شاهد رفع معضل بیکاری در ایلام و فردای بهتر استان باشیم.

وی تصریح کرد: اتصال ایلام به شبکه ریلی غرب کشور (مهران - ایلام - اسلام آباد- کرمانشاه) از سوی شرکت «بود سرویس» و با اعتبار ریالی پنج هزار و 566 میلیارد ریال و ارزی 86 میلیون و 615 هزار دلار نیز در دست اقدام است.

وی گفت: این شرکت همچنین طرح احداث بزرگراه ایلام - مهران - دهلران - اندیمشک را با اعتبار چهار هزار و 500 میلیارد ریال در دستور کار خود قرار داده است.

این مسئول ابراز امیدواری کرد: هرچه سریعتر طرح های جدید سرمایه گذاری در استان منجر به تحرک اقتصاد، پویایی و ایجاد اشتغال در ایلام شود و مردم از نتایج این تلاش ها بهره مند شوند.