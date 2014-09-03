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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۲۳

رزاز:

پرواز از فرودگاه‌های آذربایجان شرقی در سال جاری 10 درصد افزایش داشته‌است

پرواز از فرودگاه‌های آذربایجان شرقی در سال جاری 10 درصد افزایش داشته‌است

تبریز- خبرگزاری مهر: معاون عملیات هوانوردی فرودگاه‌های آذربایجان شرقی گفت: در سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش 10 درصدی تعداد پرواز از فرودگاه های استان مواجه بوده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رزاز ظهر چهارشنبه در جلسه تسهیلات سفر های تابستانی استان اظهار داشت: باند تمام بتنی فرودگاه تبریز به عرض 60 متر و طول چهار کیلومتر نخستین باند تمام بتنی در کشور است که در حال طی مراحل نهایی آن هستیم و امیدواریم در آینده بسیار نزدیک شاهد بهره‌برداری آن باشیم.

وی ادامه داد: با افتتاح این باند شاهد افزایش ظرفیت این فرودگاه و بالا بردن تعداد پروازها و سیرهای جدید در این فرودگاه خواهیم بود که در این راستا بتن ریزی این باند به سرانجام رسیده و سیستم روشنایی آن نیز به زودی نصب می‌شود.

رزاز همچنین با اشاره به لزوم تجهیز فرودگاه سهند گفت: این فرودگاه با توجه به وجود صنایع مختلف تولیدی و همچنین مراکز آموزش عالی متعدد در منطقه یکی از ظرفیت‌های رشد و توسعه استان محسوب می‌شود که باید هرچه زودتر نسبت به تجهیز آن اقدام کنیم.

معاون عملیات هوانوردی فرودگاه های آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: به زودی شاهد دایر شدن پرواز تهران- سهند خواهیم بود و در صورت قراردادن جایگاه سوختگیری در این هواپیما شاهد راه اندازی پرواز مشهد- سهند نیز خواهیم بود.

کد مطلب 2363627

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