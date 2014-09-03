به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رزاز ظهر چهارشنبه در جلسه تسهیلات سفر های تابستانی استان اظهار داشت: باند تمام بتنی فرودگاه تبریز به عرض 60 متر و طول چهار کیلومتر نخستین باند تمام بتنی در کشور است که در حال طی مراحل نهایی آن هستیم و امیدواریم در آینده بسیار نزدیک شاهد بهره‌برداری آن باشیم.

وی ادامه داد: با افتتاح این باند شاهد افزایش ظرفیت این فرودگاه و بالا بردن تعداد پروازها و سیرهای جدید در این فرودگاه خواهیم بود که در این راستا بتن ریزی این باند به سرانجام رسیده و سیستم روشنایی آن نیز به زودی نصب می‌شود.

رزاز همچنین با اشاره به لزوم تجهیز فرودگاه سهند گفت: این فرودگاه با توجه به وجود صنایع مختلف تولیدی و همچنین مراکز آموزش عالی متعدد در منطقه یکی از ظرفیت‌های رشد و توسعه استان محسوب می‌شود که باید هرچه زودتر نسبت به تجهیز آن اقدام کنیم.

معاون عملیات هوانوردی فرودگاه های آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: به زودی شاهد دایر شدن پرواز تهران- سهند خواهیم بود و در صورت قراردادن جایگاه سوختگیری در این هواپیما شاهد راه اندازی پرواز مشهد- سهند نیز خواهیم بود.