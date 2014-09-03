اقتصاد اردبیل با توسعه تولیدات دانش بنیان متحول می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی اردبیل اضافه کرد: امروزه حرکت به سوی سرمایه گذاری در زمینه تولیدات دانش بنیان نقش بسزایی در توسعه اقتصادی ایفا می کند.

وی عمده مزایای تبدیل واحدهای صنعتی و تولیدی به فعالیت در زمینه طرحهای دانش بنیان را معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوقي گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي عنوان کرد.

این نماینده مجلس به سیاست دولت در شکل دهی و حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و یادآور شد: اعطای تسهیلات قرض الحسنه جهت راه اندازی واحدهای که در این زمینه فعالیت دارند، از دیگر مزایای این طرح است.

وی همچنین با ااره به مشکلات واحدهای صنعتی این استان تصریح کرد: مجلس به دنبال این است که مشکلات واحدهای صنعتی را رفع و دغدغه های صنعتگران کشور از جمله این استان را کاهش دهد.

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي اردبيل نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت شهرک های صنعتی استان عنوان کرد: شهرک شماره 2 اردبیل با مساحت 600 هكتاري بزرگترين شهرك صنعتي استان بوده و بيشترين تعداد واحد هاي صنعتي و توليدي در اين شهرك مستقر هستند.

ابراهیم فریدی ادامه داد: در حال حاضر اداره شهرك صنعتي شماره دو اردبيل به صاحبان صنايع مستقر در شهرك، در قالب شركت خدماتي واگذار شده و شركت شهركهاي صنعتي اردبيل بر فعاليت آنان نظارت مي كند.

وي به بستر سازي مناسب در شهركها و نواحي صنعتي استان اشاره كرد و افزود: تكميل زير ساختها و ايجاد امكانات مناسب جهت سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي توسعه صنعت و بدنبال آن اشتغال در استان را فراهم مي كند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل تاکید کرد که با واگذاری شهرکهای صنعتی به بخش خصوصی واحدهای صنعتی با همفکری خود در اداره بهتر امورات شهرک با هم فعالیت می کنند.