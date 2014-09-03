به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان سپاه شهرستان دشتستان اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره عشق و ارادت خود را به ائمه اطهار ابراز داشتهاند و در مناسبتهای مختلف این موضوع را به وضوح میبینیم.
وی تاکید کرد: مردم استان بوشهر در این برنامه حضوری پر شور و شعور داشتهاند و هر روز گروههای گسترده مردمی به این کارگاه میآیند و روند ساخت ضریح را پیگیری میکنند و برنامههای مذهبی خود را در این محل اجرا میکنند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر از پیشرفت 86 درصدی ساخت ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضل(ع) در بوشهر خبر داد و بیان داشت: در بخش نجاری شاهد پیشرفت 100 درصدی هستیم و کارهای قلمزنی مسی نیز 100 درصد پیشرفت دارد.
وی ادامه داد: همچنین قلم زنی نقره دارای 85 درصد پیشرفت، خاتم کاری دارای 20 درصد پیشرفت، طلاکاری پنج درصد پیشرفت و دوادکاری نیز دارای 15 درصد پیشرفت است و در حال حاضر مشغول نصب قطعات این ضریح هستیم.
برنامههای فرهنگی باید تداوم داشته باشد
فرمانده سپاه شهرستان دشتستان نیز در این آئین اظهار داشت: ساخت ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضل(ع) یک کار فرهنگی بسیار مهم و بزرگ است و باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرد و سپاه و بسیج شهرستان دشتستان از این حرکت فرهنگی حمایت گستردهای خواهند داشت.
سرهنگ پاسدار نعمتالله غلامپور اضافه کرد: یکی از خصوصیات بارز مردم شهرستان دشتستان، توجه به ائمه اطهار(ع) و به ویژه حضرت ابوالفضل(ع) است که شاهد حضور گسترده مردم این شهرستان در محل ساخت ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضل(ع) به صورت مداوم هستیم.
وی ادامه داد: دشمنان با تمام وجود در زمینه تهاجم فرهنگی علیه اسلام و ایران اسلامی برنامهریزی کرده و وارد میدان شدهاند و ما نیز باید برای مقابله با این تحرکات با تمام قوا وارد میدان شویم و قدرت نرم فرهنگی خود را بالا ببریم.
فرمانده سپاه شهرستان دشتستان تصریح کرد: اجرای برنامههای مقابله با جنگ نرم دشمن و تهاجمات فرهنگی آنان باید تداوم داشته باشد و سپاه و بسیج همواره در کنار مردم در این زمینه تلاش خواهند کرد.
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