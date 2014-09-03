به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا دولت‌آبادی ظهر چهار شنبه در نشست خبری شورای حامیان دولت تدبیر و امید در آستانه سفر ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی، اظهار کرد: ما در آستانه سفر ریاست جمهوری به شهر مشهد هستیم که امیدواریم این حضور موجبات شعف، شادی و برکت را برای مردم خراسان رضوی فراهم کند.

وی افزود: مردم ایران در خرداد ماه سال 92 حماسه‌ای بزرگ را با حضور در انتخابات آفریدند و امیدواریم با حضور دولت در مشهد حماسه‌ای جدیدی را نیز رقم بخورد.

عضو شورای حامیان دولت تدبیر و امید گفت: خوشبختانه مردم ایران به ویژه استان خراسان رضوی برخلاف تبلیغات دشمنان بیگانه در داخل و خارج، مردمی همیشه در صحنه هستند و با حضور حماسی خود نشان دادند که با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری وفاراد بوده و خواهند بود.

از مردم می‌خواهیم که مانند همیشه حامی دولت باشند

رییس جبهه اعتدال و عقلانیت در استان خراسان رضوی تصریح کرد: در کشور ما به دلیل نبود تشکیلات، ساختار سیاسی و احزاب منسجم راهی جز این نداریم که مردم را به حضور در صحنه‌هایی از قبیل استقبال از ریاست جمهوری ترغیب کنیم بنابراین از مردم می‌خواهیم که مانند همیشه حامی دولت باشند.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه دولت در مدت کوتاه تشکیل خود گام‌های بلندی جهت تحقق آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری برداشته ولی بعضا عده‌ای هستند که از روی قصد و یا سهوا تلاش می‌کنند تا موفقیت دولت را کم‌رنگ جلوه دهند.

عضو شورای حامیان دولت تدبیر و امید تصریح کرد: دولت در مدت تشکیل خود تاکنون اقدامات و گام‌های بزرگی را برداشته که از جمله آن می‌توان به کنترل تورم اشاره کرد که با مهار آن توانسته است بین مردم اعتمادسازی کند.

دولت‌آبادی گفت: در بحث سلامت نیز دولت گام‌های اساسی را برداشته که این نیز موجب اعتماد مردم به دولت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم، همگام با دولت نیستند و دولت را همراهی نمی‌کنند اما باید توجه داشته باشند که اگر با دولت هماهنگ نباشند دولت اسلامی با مشکل مواجه خواهد شد و قطعا ضرر آن متوجه مردم می‌شود.

عضو شورای حامیان دولت تدبیر و امید در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه آیا این شورا برای انتخابات آینده مجلس برنامه‌ای دارد، بیان کرد: یکی از مشکلات موجود عدم هماهنگی مجلس و دولت است و باید اذعان کرد رمز موفقیت این است که مجلس و دولت با هم اتحاد داشته باشند، بنابراین قطعا شورای حامیان دولت تدبیر و امید برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی برنامه خاصی خواهد داشت.

مدیران استان در حماسه استقبال از ریاست جمهوری حضور داشته باشند

در ادامه این نشست خبری مسئول ستاد مردمی استقبال سفر ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی نیز گفت: استان خراسان رضوی همیشه در کشور نماد همدلی و وحدت بوده است.

محمد حسن ساقی ابراز امیدواری کرد مدیران استان نیز در حماسه استقبال از ریاست جمهوری حضور داشته باشند و مشکلات مردم را به وزیران منتقل کنند.

وی با تشریح مراسم استقبال از ریاست جمهوری گفت: ریاست جمهوری ساعت 15 روز شنبه وارد مشهد خواهند شد و سپس ساعت 16 مراسم استقبال به صورت رسمی از میدان 15 خرداد آغاز می‌شود.

مسوول ستاد مردمی استقبال سفر ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی تصریح کرد: با طی مسیر از میدان 15 خرداد تا میدان بیت‌المقدس و پخش صلوات خاصه امام رضا(ع) و سرود جمهوری، ساعت 17 مراسم سخنرانی ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.

ساقی در پایان خاطرنشان کرد: ریاست جمهوری، هشتم سفر خود را به استان خراسان رضوی و شهر مشهد اختصاص داده‌اند و یکی از نکات بارز این سفر تشکیل جلسه هیات دولت برای اولین بار در سفرهای استانی دولت یازدهم است.