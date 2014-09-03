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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۰۸

حمایت از واحدهای صنعتی؛ راه‌حل رفع مشکلات صنعت کشور

حمایت از واحدهای صنعتی؛ راه‌حل رفع مشکلات صنعت کشور

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حمایت از واحدهای صنعتی را یک اصل مهم برشمرد وگفت: کمک به واحدهای صنعتی و کارآفرینان به فعال کردن چرخه تولید منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی سیدابریشمی در دیدار با صنعتگران و کارآفرینان استان کردستان بر رفع مشکلات واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: درجهت رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، وزیر صنعت،معدن وتجارت نشستی با رئیس کل بانک مرکزی ومدیران عامل سایر بانک‌های کشور داشته اند.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران  با تاکید براینکه  باید شیوه ای در نظرگرفته شود که واحدهای صنعتی متوقف شده باردیگر به چرخه تولید بازگردند، افزود: مشکلات استان کردستان با سایر استان های کشور زیاد فرقی نداشته و عمدتا بر  کمبودنقدینگی و تامین منابع مالی تأکید دارد.

وی مشکلات مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی را از  دیگر معضلات واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: برای رفع این مسائل باید در دولت تدبیر و امید ، تدابیری در نظر گرفته شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تامین زمین را یکی از مشکلات اساسی در استان کردستان عنوان کرد و گفت: مشکل عمده استان‌هایی همچون کردستان، مازندران و گیلان زمین بوده و محدودیت های زیادی در این رابطه وجود دارد که باید برای رفع آن راه حلی درنظر گرفته شود.

وی، کمک به استان‌هایی مانند کردستان را از اولویت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برشمرد واظهار کرد: هر چند کردستان نسبت به سایر استانهای کشور وضعیت بدی ندارد اما به صورت همه جانبه از این استان حمایت خواهیم کرد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران  با اشاره به اینکه  شرکت شهرک‌های صنعتی درآمد هزینه ای است و با درآمدهای کسب شده باید اقدامات لازم و توسعه ای را انجام دهند، تصریح کرد: امسال دو برابر اعتبارات سال گذشته را به کردستان اختصاص می دهیم.


 

 
 

کد مطلب 2363634

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