به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی سیدابریشمی در دیدار با صنعتگران و کارآفرینان استان کردستان بر رفع مشکلات واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: درجهت رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، وزیر صنعت،معدن وتجارت نشستی با رئیس کل بانک مرکزی ومدیران عامل سایر بانک‌های کشور داشته اند.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تاکید براینکه باید شیوه ای در نظرگرفته شود که واحدهای صنعتی متوقف شده باردیگر به چرخه تولید بازگردند، افزود: مشکلات استان کردستان با سایر استان های کشور زیاد فرقی نداشته و عمدتا بر کمبودنقدینگی و تامین منابع مالی تأکید دارد.

وی مشکلات مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی را از دیگر معضلات واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: برای رفع این مسائل باید در دولت تدبیر و امید ، تدابیری در نظر گرفته شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تامین زمین را یکی از مشکلات اساسی در استان کردستان عنوان کرد و گفت: مشکل عمده استان‌هایی همچون کردستان، مازندران و گیلان زمین بوده و محدودیت های زیادی در این رابطه وجود دارد که باید برای رفع آن راه حلی درنظر گرفته شود.

وی، کمک به استان‌هایی مانند کردستان را از اولویت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برشمرد واظهار کرد: هر چند کردستان نسبت به سایر استانهای کشور وضعیت بدی ندارد اما به صورت همه جانبه از این استان حمایت خواهیم کرد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی درآمد هزینه ای است و با درآمدهای کسب شده باید اقدامات لازم و توسعه ای را انجام دهند، تصریح کرد: امسال دو برابر اعتبارات سال گذشته را به کردستان اختصاص می دهیم.









