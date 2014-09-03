جام جهانی 2018 روسیه در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا/ باخ و بلاتر مخالف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، موضع گیری های اخیر مقامات روسیه موجب شده است اروپایی ها به فکر تحت فشار قرار دادن مسکو با هر وسیله ای بیافتند. در حالی که تحریم های اقتصادی بیشتر علیه روسیه موضوع اصلی نشست روز جمعه مقامات اتحادیه اروپا است، گزارش ها از تلاش برخی مقامات این اتحادیه برای اعمال فشار هر چه بیشتر به مسکو حکایت دارد.

روزنامه "ال پایس" اسپانیا در خبری نوشت کمیسیون اروپا تلاش دارد با افزودن موضوع تحریم بازی های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه در فهرست موارد تحریمی اتحادیه اروپا، موافقت اعضای این اتحادیه را برای این اقدام جلب کند. اما این اقدام که با هدف اعمال فشار به روسیه برای عقب نشینی از مواضعش در قبال اوکراین انجام می گیرد، با مخالفت مقامات سازمان های بین المللی ورزشی مواجه شده است.

خبرگزاری آلمان به نقل از "سپ بلاتر" رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال نوشت: ما جام جهانی فوتبال در روسیه را به هیچ وجه به چالش نمی کشیم. به گفته بلاتر فیفا در وضعیت کنونی باید به سرمایه گذاران در جام های جهانی 2018 و 2022 اطمینان خاطر داده شود. بلاتر با بیان این که تحریم راه حل نبوده و هیچ دستاوردی نخواهد داشت افزود: در حال حاضر منتظر گزارش کمیسیون اروپا در این خصوص هستیم.

در حالی که به بهانه مداخله نظامی روسیه در اوکراین، درخواست اروپایی ها برای تحریم و یا لغو میزبانی روسیه در جام جهانی فوتبال 2018 شدت گرفته، یک مقام دیگر ورزشی با چنین اقدامی مخالفت کرد. "توماس باخ" رئیس کمیته بین المللی المپیک در مورد چنین اقدامی هشدار داد. به گفته وی نباید ورزش را از مسیر اصلی اش که همانا بی طرفی سیاسی است، منحرف کرد.

"ولفگانگ نیرسباخ" رئیس فدراسیون فوتبال آلمان نیز از جمله مخالفان تحریم جام جهانی 2018 روسیه است. وی با اشاره به تحریم بازی های المپیک 1980 مسکو، در این رابطه گفت: این اقدام هیچ دستاوردی نداشت و تنها به ضرر ورزشکاران تمام شد. به گفته نیرسباخ تلاش برای استفاده ابزاری از ورزش در سیاست، شکست خورده است. وی تاکید کرد: در بین مقامات ورزشی هیچ کس از تحریم سخن نمی گوید و هیچ انتظاری نیز از سیاست ندارد.

با وجود این مخالفت ها به نظر می رسد تصمیم مقامات بروکسل برای اعمال فشار به روسیه از هر راهی حتی جام جهانی فوتبال جدی باشد. به نوشته ال پایس تحریم های اعمال شده علیه روسیه را می توان جزو شدیدترین تحریم های اعمال شده علیه یک کشور از سوی اتحادیه اروپا دانست. حتی بحث هایی در مورد تحریم مسابقات فرمول یک که قرار است در اکتبر در شهر سوچی روسیه برگزار شود، بر سر زبان ها است. گویا اروپایی ها قصد دارند از هر امکانی برای هشدار دادن به مسکو در مورد عواقب اقداماتش در اوکراین استفاده کنند.