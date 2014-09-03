شركت هاي نفت و گاز فقط آلودگی به مردم خوزستان داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد رحماني زاده پيش از ظهر چهارشنبه در دومين همايش تجليل از شركت هاي صنعتي، خدماتي و توليدي نمونه خوزستان و حمايت از حقوق مصرف كنندگان اظهار كرد: كل استان خوزستان 22 انجمن در شهرستان ها و هفت هزار عضو دارد. اين انجمن ها پتانسيل قوي براي تنظيم بازار هستند. اين انجمن ها وظايف فراواني دارند از جمله مصرف كنندگاني كه دعاوي حقوقي يا افرادي كه شاكي هستند مي توانند در صورت وجود مشكل به انجمن مراجعه كرده و خواسته خود را پيگيري كنند.



وي افزود: شركت هاي نمونه اي كه امروز از آنها تجليل شد را بعد از 6 ماه بررسي انتخاب كرديم. اين شركت ها در شرايط كنوني نياز به حمايت ويژه و بيشتري به خصوص از سوي بانك ها دارند كه به همين علت امروز از سرپرست بانك هاي استان براي حضور در اين مراسم دعوت كرديم.



رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خوزستان تصريح كرد: موقعيت استان خوزستان بسيار استراتژيك است و رتبه اول صادرات به كشور عراق متعلق به اين استان است. دستورات استاندار مبني بر حمايت از توليد داخلي باعث موفقيت هاي فراوان خوزستان در زمينه توليد مي شود بنابراين تمام دستگاه ها بايد از توليد داخلي استان استفاده و حمايت كنند.



رحماني زاده خاطر نشان كرد: خوزستان داراي نفت، گاز، فولاد و صنعت است اما متاسفانه از هر نظر حمايت چنداني از توليد داخلي نمي كنند. شركت هاي نفت، گاز و فولاد هميشه به مردم دوده و آلايندگي هاي محيطي مي دهند اما هيچ حمايتي از توليد استان نمي كنند و متاسفانه حتي عوارض و ماليات خود را هم پرداخت نمي كنند.



وي عنوان كرد: برخي از واحدها پول هاي حساب خود را به بانك هاي تهران واريز كردند در صورتي كه گردش مالي و ارائه تسهيلات را از بانك هاي خوزستان گرفته اند.



رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خوزستان اذعان كرد: يكي از محصولات با وجود اينكه در خوزستان توليد مي شود اما برخي از ادارات مشابه آن را از استان كرمانشاه وارد مي كنند. شركت هاي توليدي بايد اينقدر كيفيت كار خود را بالا ببرند كه تمام بهانه هاي موجود دستگاه هاي دولتي از بين برود.





