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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

خواجوی خبر داد:

یافته های تحقیقاتی جدید کشاورزی در اردبیل معرفی می شود

یافته های تحقیقاتی جدید کشاورزی در اردبیل معرفی می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان اردبیل از معرفی و تشریح یافته های علمی و تحقیقاتی جدید در حوزه کشاورزی در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خواجوی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز بکار برنامه های هفته انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی در اردبیل اضافه کرد: یافته های جدید این حوزه با برگزاری هفته انتقال یافته های تحقیقاتی در اردبیل معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی با هماهنگی و برنامه ریزی مدیریت هماهنگی ترویج و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان برنامه  شده است، تصریح کرد: این برنامه به مدت 18 روز درمحل سالن اجتماعات حضرت امام خمینی ( ره ) واقع در شهرک سینا برگزار می شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان افزود : در این برنامه که در قالب شش سخنرانی برگزار می شود، محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یافته های جدید را معرفی خواهند کرد.

وی پرداخت به موضوعاتی نظیر معرفی علفکش های جدید سیب زمینی، ارقام پرمحصول و متحمل به تنش کم آبی، نحوه تولید غده سیب زمینی از طریق بذر حقیقی، بررسی مسائل فنی کاشت و داشت گندم آبی در مناطق سردسیر، مشخصات زراعی ارقام جدید اصلاح شده گندم و نیز بررسی شرایط رویشی گیاهان دارویی را از برنامه های هفته انتقال یافته های تحقیقاتی برشمرد.

خواجوی هدف از برگزاری این برنامه ها را ایجاد تحرک و پویایی در بخش کشاورزی استان، بهره مندی کارشناسان، بهره برداران و تولیدکنندگان از آخرین دستاوردها و یافته های علمی و تحقیقاتی، شناسایی چالش ها و محدودیت های بخش کشاورزی و ارائه راهکارها، تقلیل فاصله حاکم بین مراکز تولید دانش کشاورزی و بهره برداران و نیز تبادل تجربیات بین شرکت کنندگان و توانمندسازی آنها عنوان کرد.

وی عنوان کرد: بر اساس پیگیری ها و هماهنگی های انجام یافته و به منظور استفاده هرچه بیشتر از یافته ها ی نوین علمی و تحقیقاتی و نیز تداوم و استمرار ارتباط موثر و متقابل بین بخش های اجرا، تحقیق، ترویج و بهره برداران این برنامه در دهه فجر امسال نیز با محتوا و کیفیت مطلوب اجرا خواهد شد.

کد مطلب 2363651

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