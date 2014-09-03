آب تخصيص داده شده به كردستان عادلانه نيست/كارگروه مديريت آب استان تشكيل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادي ظهر امروز در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كردستان اظهار داشت: متاسفانه سهم استان كردستان از تخصيص هاي صورت گرفته در راستاي بهره برداري از منابع آب به هيچ عنوان عادلانه نيست.

وي ادامه داد: در حالي كه كردستان يكي از بيشترين منابع آب هاي سطحي كشور را در اختيار دارد ولي متاسفانه امروز با كمبود آب مواجه است و اين مهم نشان مي دهد كه تخصيص هاي صورت گرفته در سنوات گذشته عادلانه و متناسب با نيازهاي كردستان نبوده است.

نائب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: امروز تنها بهره مندي مردم استان كردستان از احداث سدهاي مختلف تنها ضرر و زيان هاي وارده است و بهره مندي از منابع آبي نيز به استانهاي همجوار رسيده است.

وي افزود: در حالي كه امروز در روستاهاي اطراف سدهاي كردستان مردم با مشكل كمبود آب آشاميدني مواجه هستند كه آب مهار شده به استانهاي همجوار انتقال داده شده است و اين وضعيت نشان دهنده برنامه ريزي غلط مديران و مسئولان در سنوات گذشته است.

مرادي با بيان اينكه وضعيت استان در حوزه مهار آب قابل قبول است، گفت: ما بايد با پيگيري هاي هر چه بهتر سهميه كردستان از تخصيص آب را افزايش دهيم تا مشكلات فعلي كردستان در اين زمينه هر چه سريعتر رفع شود.

وي ضمن تاكيد بر تسريع در بهره برداري از پروژه هاي در دست احداث در حوزه آب در استان كردستان يادآور شد: تامين به موقع اعتبارات و همچنين تسريع در راستاي احداث و بهره برداري از اين پروژه ها يكي از نيازهاي لازم و ضروري در استان كردستان به شمار مي رود.

نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: با توجه به وضعيت فعلي كمبود آب در استان كردستان لازم است كه يك كارگروه با حضور افراد كارشناس و دستگاه هاي متولي تشكيل شود تا زمينه براي مديريت و ساماندهي اين بخش به عنوان يك اولويت جدي در استان فراهم شود.

وي با بيان اينكه مطرح كردن مسئله آب و مديريت آب در نشست ها و جلساتي اين چنين نمي تواند خروجي مشخصي داشته باشد، اظهار داشت: به هر حال مديريت كردن مسئله آب در استان كردستان با توجه به ظرفيت ها و استعدادهاي موجود در اين استان يك نياز لازم و ضروري است و ما نيز به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي آمادگي لازم براي همراهي مديران دولتي در اين حوزه را داريم.

در ابتداي اين جلسه مدير عامل شركت آب منطقه اي كردستان و رئيس سازمان جهاد كشاورزي گزارشي از وضعيت آب را ارائه كرده و در ادامه فرمانداران شهرستان هاي قروه و بيجار نيز به مسئله كمبود آب به ويژه در مناطق روستايي اين دو شهرستان پرداختند.

استاندار كردستان نيز در اين نشست خواستار توجه جدي مديران و مسئولان استان را در راستاي مديريت موضوع آب شد و بر برنامه ريزي بهتر در اين حوزه تاكيد كرد.