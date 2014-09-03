برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان از 15 شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قلمکاریان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در این ارتباط اظهار داشت: 350 ناشر از کشور، 40 ناشر از اصفهان و 20 ناشر بین المللی در این نمایشگاه حضور دارند.
وی افزود: این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان روز شنبه از ساعت 15:30 با حضور اصحاب فرهنگ و هنر اصفهان و جمعی از مسئولان مربوطه افتتاح می شود.
معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: در طول سال های گذشته نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان در نیمه دوم اسفندماه برگزار می شد که به دلیل مقارن بودن با ایام به عید بازخورد مناسبی نداشت و تصمیم به تغییر زمان این نمایشگاه برای سال جاری گرفتیم.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین هدف از برگزاری این نمایشگاه گسترش فرهنگ کتابخوانی است، ادامه داد: امیدواریم با این تغییر زمان و با توجه به تخفیف های ویژه این شاهد استقبال هرچه بیشتر مردم از این نمایشگاه و ایجاد فرهنگ کتابخوانی در جامعه باشیم.
به گزارش مهر، این نمایشگاه از روز شنبه پانزدهم تا 20 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می شود و ساعت کار این نمایشگاه صبح ها از ساعت 9 صبح تا 12:30 و بعدازظهر ها از 4 تا 9:30 شب است.
اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان از 15 تا 20 شهریورماه در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد قلمکاریان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در این ارتباط اظهار داشت: 350 ناشر از کشور، 40 ناشر از اصفهان و 20 ناشر بین المللی در این نمایشگاه حضور دارند.
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