برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان از 15 شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قلمکاریان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در این ارتباط اظهار داشت: 350 ناشر از کشور، 40 ناشر از اصفهان و 20 ناشر بین المللی در این نمایشگاه حضور دارند.



وی افزود: این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان روز شنبه از ساعت 15:30 با حضور اصحاب فرهنگ و هنر اصفهان و جمعی از مسئولان مربوطه افتتاح می شود.



معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: در طول سال های گذشته نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان در نیمه دوم اسفندماه برگزار می شد که به دلیل مقارن بودن با ایام به عید بازخورد مناسبی نداشت و تصمیم به تغییر زمان این نمایشگاه برای سال جاری گرفتیم.



وی با اشاره به اینکه مهم ترین هدف از برگزاری این نمایشگاه گسترش فرهنگ کتابخوانی است، ادامه داد: امیدواریم با این تغییر زمان و با توجه به تخفیف های ویژه این شاهد استقبال هرچه بیشتر مردم از این نمایشگاه و ایجاد فرهنگ کتابخوانی در جامعه باشیم.



به گزارش مهر، این نمایشگاه از روز شنبه پانزدهم تا 20 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می شود و ساعت کار این نمایشگاه صبح ها از ساعت 9 صبح تا 12:30 و بعدازظهر ها از 4 تا 9:30 شب است.