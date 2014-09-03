به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجوی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی تسهیلات سفر استان اظهار داشت: آذربایجان شرقی جزو استان‌هایی است که در خدمات سفرهای نوروزی و تابستانی اقدامات فاخری انجام داده و ستاد استان جزو اولین گزارش دهنده های خدمات خود به ستاد مرکزی بوده است که از این جهت باید تقدیرات لازم از این ستاد شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه مسئولان استانی توانسته اند از ظرفیت‌های شهرداری و بخش های خصوصی به بهترین شکل در جهت افزایش خدمات گردشگری در مناطق مختلف استان استفاده کنند و در این خصوص هماهنگی بین شهرداری ها نیز قابل تقدیر است.

حاجوی با اشاره به هماهنگی بین ارگان‌های مختلف در جهت توسعه گردشگری گفت: خوشبختانه ارگان‌های مختلف اعم از استانداری، شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و دیگر نهادها با یکدیگر همکاری خوبی در جهت جذب گردشگر و ارائه خدمات بهتر به این افراد دارند.

وی افزود: همچنین باید به شهرها و روستاهای هدف گردشگری توجه ویژه ای شود و نیازهای آنان به خوبی مشخص شده و برای رفع این نیازها تلاش شود.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان خاطر نشان شد: جادبه‌های بالایی که این استان دارد نشان از اصالت و بزرگی این استان دارد و در این خصوص نیز دلسوزی مسئولان و هم افزایی بین آن ها لازم و ضروری است.