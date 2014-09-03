معاون وزیر صنعت از شهرک صنعتی شماره یک و سه سنندج بازدید کرد

به گزارش خبرنگارمهر، در بازدید مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از کارخانه آرتیلا ارتوپد سنندج تولید کننده تجهیزات پزشکی مدیرعامل این کارخانه عنوان کرد: از سال 83 فعالیت تولیدی خود را در شهرک صنعتی شماره یک سنندج آغاز کردیم.

وی میزان اشتغالزایی این کارخانه را 128 نفر ذکر کرد و افزود: ظرفیت تولید سالانه این کارخانه 740 هزار قطعه لوازم و تجهیزات پزشکی است.

علاوه بر کارخانه مذکور کارخانه تولید درب و پنجره پی وی سی شهرک صنعتی سنندج نیز مورد بازدید معاون وزیر قرار گرفت.

مدیر تولید کارخانه تولید درب و پنجره پی وی سی در این بازدید گفت: این کارخانه در زمینی به مساحت 14 هزار مترمربع احداث شده است و اکنون از یک سوم ظرفیت آن بهره برده می شود.

همچنین حسینی با اشاره به اینکه این کارخانه دارای سه خط تولید پروفیل پی وی سی، مونتاژ و تولید شیشه دو جداره است، اظهارداشت: هر سه خط تولید این کارخانه از تکنولوژی برتر جهان بهره گرفته است.

وی ظرفیت تولید روزانه خط پروفیل را 350 قطعه شیشه خواند و بیان کرد: 12 نفر در این خط مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: واحد مونتاژ هم دارای ظرفیت 7 هزار مترمربع تولید درب و پنجره است و روزانه 3 هزار مترمربع شیشه و پروفیل در این کارخانه تولید می شود.

سیدمحمد علی سیدابریشمی معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در سفر یک روزه خود به کردستان از کارخانه نساجی شین بافت سنندج هم بازدید کرد.

مدیر کارخانه نساجی شین بافت سنندج در این بازدید زمان آغاز به فعالیت این کارخانه را از سال 1370 ذکر کرد و افزود: در حال حاضر 12 دستگاه بافندگی کمپانی سولرز سوئیس در این کارخانه وجود دارد.

علی سماواتی اظهارداشت: این دستگاه ها با 24 نفر و ظرفیت یک میلیون متر طول به تولید انواع پارچه های متقال خام البسه پیراهنی، شلواری و انواع پارچه های صنعتی با مواد اولیه ای شامل انواع نخ های پنبه ای و مصنوعی اقدام می کند.

وی جنس پارچه های تولیدی این کارخانه را پلیستر، پنبه و کش ذکر کرد و اظهارداشت: مواد اولیه این نخ‌ها از استان های اردیبل، خوی و سمنان تهیه می شود.

سماواتی افزود: یک میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات برای خرید ماشین آلات این کارخانه به منظور به روز رسانی کردن آنها به تصویب رسیده است که به دلیل بروکراسی اداری تاکنون جذب نشده است.

کارخانه مصنوعات چرم شهرک صنعتی سنندج و یک واحد نساجی کوچک از دیگر واحدهایی بود که مورد بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.